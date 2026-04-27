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RECIFE Paratleta agredido por motorista no Recife voltava de torneio em que ganhou ouro: "Dia triste" Paratleta de tiro com arco há cerca de um ano, Cardoso conta que o torneio foi no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, e que ele só queria ir para casa descansar

O paratleta de 25 anos que denunciou ter sofrido agressões de um motorista de ônibus no Recife, na tarde desse domingo (26), voltava de uma competição de tiro ao arco em que foi campeão. O caso foi denunciado por Nivalmir Cardoso de Farias Junior, conhecido como "Cardoso", em entrevista à Folha de Pernambuco.



Paratleta de tiro com arco há cerca de um ano, Cardoso conta que o torneio foi no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e que ele só queria ir para casa descansar.

"Eu só queria pegar o ônibus. Vários motoristas me conhecem, me atendem bem, porque costumo fazer essa rota. Ganhei uma medalha de ouro e não pude nem comemorar. Era para ser um dia feliz para mim, e acabou sendo um dia triste. Eu só queria simplesmente, depois de um intenso campeonato, chegar em casa e descansar. Saí de casa 5h20 para não atrasar para não entrar no meio da prova e perder ponto", contou.

Ainda de acordo com Cardoso, essa não foi a primeira vez que passou por situações de tensão com o motorista - e que o descaso com sua deficiência já é comum na cidade.

"Esse motorista já me queimou parada na Avenida Barão de Souza Leão várias vezes. Uma vez ele parou e disse que não ia consertar o elevador para não me levar. Eu disse que fosse embora na paz de Deus e eu fui de lá até a integração do Aeroporto porque os ônibus não queriam me levar para casa, na Joana Bezerra", disse.



"Me chamou de aleijado"

A denúncia foi feita por Nivalmir Cardoso de Farias Junior, conhecido como "Cardoso", que é paraplégico. Em entrevista à Folha de Pernambuco, ele denunciou que foi agredido com dois tapas no peito, o que quase fez com que sua cadeira de rodas virasse.

Ele afirma que as agressões aconteceram após uma troca de ofensas que começou quando o motorista reclamou e o xingou por ter que operar o elevador para pessoas com deficiência (PCD), que possibilitava seu acesso ao coletivo.

"Ele desceu reclamando da empresa, dizendo que não era função dele operar o elevador. Começou a me xingar, me chamar de folgado, de aleijado. Fiquei exaltado, e disse que não ia mais com ele no ônibus porque não sabia o que ele ia fazer comigo. Então ele se exaltou mais, porque estava operando o elevador", começou. "Ele subiu de volta o elevador que estava operando, e eu comecei a ofender ele também, porque ele estava me ofendendo. Ele ameaçou tomar o celular do meu amigo que é cadeirante também. Ele veio ligeiro, deu duas tapas no meu peito e minha cadeira só não virou porque tenho controle dela e ajeitei o corpo para não cair", afirmou.

Depois disso, o motorista deixou o local. A troca de ofensas chegou a ser filmada por um amigo da vítima, que também é cadeirante. Nas imagens, é possível ver o paratleta se recusando a subir no coletivo. O motorista então desce do ônibus, parte para cima de Cardoso e a gravação é interrompida.

"Ele para de gravar porque ficou com medo de que algo fosse acontecer com ele e com o celular dele porque o motorista também o ameaçou", explica o paratleta.

Procurado, o Sindicato dos Rodoviários repudiou o caso. "Nada justifica. O cara pode ser o que for, e piora ainda mais sendo deficiente. O sindicato está cobrando imagens da empresa, deu assistência na delegacia, e está aguardando a polícia apurar os fatos", explicou o secretário-geral Carlos Medeiros.



Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "registrou, por meio da CEPLANC, ocorrência de vias de fato, dano/depredação e injúria".



"Um homem de 25 anos afirma que teve uma discussão com o motorista de um coletivo, um homem de 62 anos, em uma Terminal Integrado na Joana Bezerra e evoluiu para uma agressão física, derrubando-o de sua cadeira de rodas. As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", completou.

O que diz a empresa

Procurada, a Borborema informou que apura o caso internamente e um posicionamento oficial deve ser emitido em breve. O canal segue aberto para atualização.

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