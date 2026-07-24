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flip Paraty fica 7 horas sem energia em noite de Flip Enel informa que fornecimento foi totalmente restabelecido na madrugada desta sexta-feira

No segundo dia da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um componente que não estava nos planos marcou a cidade da Costa Verde fluminense: a falta de energia elétrica. Por sete horas a cidade ficou às escuras, com retorno do fornecimento já na madrugada desta sexta-feira. Quem trafegava pelas ruas de pedras sem iluminação precisou recorrer a lanternas para fazer o percurso.

Em nota, a concessionária Enel informa que a causa do problema foi um desarme na linha de distribuição de Mambucaba/Paraty. Ainda de acordo com a empresa, que tratou a ocorrência "de forma emergencial", o fornecimento foi interrompido por volta das 20h30 de quinta e totalmente restabelecido às 3h30 de sexta.

Conforme informou O Globo, a falta de energia ocorreu ao fim da mesa que reuniu a escritora luso-angolana Djamilia Pereira de Almeida e o autor argelino Kamel Daoud.

A programação, que contou ainda com um espetáculo da atriz Denise Stoklos baseado na obra de Dalton Trevisan às 21h, não foi cancelada porque o Auditório da Matriz é equipado com um gerador.

Essa não foi a primeira vez que a Flip precisou lidar com a falta de energia. O mesmo ocorreu na abertura da festa de 2023. O evento, que começou na última quarta-feira, vai até domingo.

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