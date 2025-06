A- A+

ÉRNAMBUCO 'Parceiro do Idoso' faz encontro nacional em Pernambuco Entre 3 e 5 de junho, o programa reunirá, em Gravatá, representantes dos Conselhos do Idoso e gestores dos projetos sociais apoiados pelo Santander

O Programa Parceiro do Idoso, iniciativa do Banco Santander voltada à promoção dos direitos da população idosa, realiza de 3 a 5 de junho, em Gravatá (PE), um encontro nacional que reunirá representantes dos Conselhos Municipais do Idoso e das equipes responsáveis pelos projetos sociais apoiados com recursos incentivados do programa.

O evento propõe um espaço de troca, aprendizado e construção coletiva, fortalecendo a atuação local dos Conselhos e a efetividade das políticas públicas voltadas à terceira idade.

Durante os três dias de atividades, os participantes irão compartilhar experiências, conhecer boas práticas, debater os principais desafios enfrentados em seus territórios e elaborar, em conjunto, caminhos possíveis para a ampliação da proteção e da promoção dos direitos da pessoa idosa. A programação inclui oficinas, rodas de conversa e painéis temáticos, com foco em metodologias participativas e aplicabilidade prática nos contextos locais.

Guias práticos estarão disponíveis em breve

Durante o evento, os participantes também ficarão sabendo do lançamento dos guias práticos para profissionais que atuam na gestão e execução de iniciativas sociais financiadas por meio dos Fundos Especiais.

Elaborados com base em mais de 20 anos de experiência do Santander na área, os materiais trazem orientações detalhadas sobre a criação e funcionamento de Conselhos de Direitos e esclarecem as principais dúvidas relacionadas ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). O terceiro volume, que será lançado em breve, detalha as regras para o uso do orçamento público na implementação de políticas sociais.

Disponíveis gratuitamente no site do Santander, os guias incluem conteúdos explicativos e modelos editáveis de documentos como planos de ação, minutas de lei, recibos, regimentos e fichas cadastrais. A proposta é facilitar o dia a dia de quem atua na garantia de direitos, promovendo mais autonomia, transparência e eficiência no uso de recursos públicos captados por meio de leis de incentivo.

Sobre o Parceiro do Idoso

Criado em 2013, o Parceiro do Idoso utiliza o incentivo fiscal previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) para fortalecer o sistema de proteção aos direitos desse público. Por meio do programa, o Santander destina 1% do Imposto de Renda devido das empresas do grupo e convida clientes pessoa jurídica e fornecedores a participarem dessa mobilização. Só em 2023, foram arrecadados mais de R$ 18,4 milhões, que foram direcionados aos Fundos dos Direitos do Idoso dos municípios participantes.

Esses recursos são utilizados na implementação de projetos voltados ao atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade, como negligência, violência física ou psicológica, abuso financeiro e violação patrimonial.

Além de aportar recursos próprios e incentivar doações, o banco acompanha os resultados e oferece apoio técnico para que as iniciativas apoiadas se tornem financeiramente sustentáveis e tenham impacto duradouro na vida da população idosa.

