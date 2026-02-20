Parceiros dos EUA recebem com cautela revés judicial de Trump sobre tarifas

A- A+

Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos receberam com interesse, mas com cautela, o importante revés judicial infligido nesta sexta-feira (20) à política tarifária do presidente Donald Trump, que foi considerada em grande parte ilegal.

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira que Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas alfandegárias que desorganizaram o comércio mundial.

A decisão, que irritou Donald Trump, se refere às tarifas apresentadas como "recíprocas" por Trump, mas não às aplicadas a setores específicos de atividade.

A seguir, são apresentadas as primeiras reações internacionais, publicadas antes de o presidente americano prometer um contra-ataque com uma tarifa "global" de 10%.

União Europeia

"Tomamos nota da decisão e a estamos analisando atentamente", declarou à AFP Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia.

Ele acrescentou que espera "esclarecimentos" do governo americano "sobre as medidas que pretende tomar em resposta a essa decisão".

A decisão da Suprema Corte pode frear a implementação de um acordo comercial concluído em meados do ano passado entre a UE e Washington, que permitiu limitar a 15% as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos à maioria dos produtos europeus.

França

"A decisão da Suprema Corte demonstra que essas famosas tarifas foram, no mínimo, objeto de debate", reagiu o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

"Também vimos que o déficit comercial americano (...) continuou sendo muito significativo no ano passado. Isso demonstra que pode não ser a solução milagrosa que se esperava. Agora veremos quais serão as consequências de tudo isso", acrescentou.

Quanto a um possível reembolso das tarifas arrecadadas pelos Estados Unidos, "será a administração americana, e em particular os tribunais, que decidirão como proceder", declarou o ministro francês, estimando que Washington arrecadou 185 bilhões de dólares em tarifas durante o último ano. "Isso é muito dinheiro."

Reino Unido

"Trabalharemos com a administração americana para entender como essa decisão afetará as tarifas para o Reino Unido e o restante do mundo", indicou um porta-voz do governo britânico em um comunicado.

"O Reino Unido se beneficia das tarifas recíprocas mais baixas do mundo e, seja qual for o cenário, esperamos que nossa posição comercial privilegiada com os Estados Unidos seja mantida", acrescentou.

Um acordo com Washington permite a Londres se beneficiar de taxas tarifárias limitadas a 10% sobre a maioria dos produtos britânicos.

Canadá

A decisão da Suprema Corte "reforça a posição do Canadá", segundo a qual essas tarifas são "injustificadas", estimou Dominic LeBlanc, ministro canadense encarregado da relação comercial com os Estados Unidos, em uma mensagem no X nesta sexta-feira.

Ele lembrou que Ottawa está atualmente dialogando com Washington, já que empresas canadenses são afetadas pelas tarifas setoriais, que impactam a economia.

As chamadas tarifas "recíprocas" na realidade quase não afetam o Canadá em virtude do T-MEC, o tratado de livre comércio existente entre México, Estados Unidos e Canadá, um acordo que o governo Trump pretende revisar completamente nos próximos meses.

