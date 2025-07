A- A+

RESSOCIALIZAÇÃO Parceria da SEAP com o IFPE certifica detentas do Recife em curso de qualificação profissional O curso é composto de 160 horas aulas, com nove disciplinas voltadas à formação básica e à qualificação profissionaL

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), por meio da Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), realizou, nesta quinta-feira, 03.07, a formatura de 45 detentas no curso de Cuidadora de Idoso. Das formandas, 39 receberam os certificados durante a cerimônia.

A iniciativa resulta da parceria da SEAP com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), através do Programa Mulheres Mil, que objetiva qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade para a inserção no mercado de trabalho. Com a presença de gestores da SEAP, da unidade prisional e do Instituto, a cerimônia foi marcada por muita emoção.

A reeducanda C.M.S, progrediu para o regime semiaberto logo após a conclusão do curso, dois dias depois, segundo ela, conseguiu um trabalho de cuidadora.

“Estou firme e forte, saí na quarta-feira e na sexta já acompanhei uma idosa no hospital. Muita gente não acredita numa pessoa que está dentro do sistema penitenciário e esse curso me ensinou que você pode sair do mundo errado e voltar para a sociedade”, afirmou.

Entre os presentes, estavam o reitor do IFPE, José Carlos de Sá; o gerente de Educação e Esporte da SEAP, Jorge Henrique; a gerente da unidade prisional, Andrea Freitas; supervisora de Educação da CPFR, Allayni Vasconcelos; a coordenadora local do Mulheres Mil, Suzana Costa, entre outros representantes.

“Trazer uma instituição tão importante como o IFPE para dentro da unidade mostra que o nosso empenho no processo de reinserção social das pessoas privadas de liberdade”, destacou Henrique.

Para o reitor José de Sá, a parceria com a SEAP atende a uma das missões do IFPE.

“Essa ação proporciona resgate de vidas, a inclusão e a transformação das pessoas, então o Instituto se coloca à disposição para que possa transformar mais vidas através da qualificação profissional”, afirmou.

O curso é composto de 160 horas aulas, com nove disciplinas voltadas à formação básica e à qualificação profissional.

Entre as disciplinas, estão as de inclusão digital e cidadania; educação financeira; primeiros socorros; e envelhecimento e saúde da pessoa idosa.

As participantes têm direto à remição de pena e a uma bolsa como forma de incentivo.

Veja também