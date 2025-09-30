A- A+

ECONOMIA Parceria entre Brasil e China deve construir um mundo mais justo, diz cônsul Lan Heping, cônsul da China no Recife, visitou diretoria da Folha de Pernambuco

As relações diplomáticas entre o Brasil e a República Popular da China completaram 51 anos recentemente, e a cônsul-geral do país asiático no Recife, Lan Heping, vê com boas expectativas o futuro da amizade entre as duas nações. Há 16 anos, o país chinês é o principal parceiro comercial da nação brasileira. Lan falou sobre o assunto durante visita à diretoria da Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (30).

A cônsul foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; pela gerente de Mercado, Tânia Campos; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Lan Heping presenteou Mariana Costa com um quadro pintado em seda da Muralha da China e pôde conhecer, através de um vídeo institucional, a história do Grupo EQM, que engloba a Folha de Pernambuco. Ela recebeu das mãos da vice-presidente da Folha um exemplar do livro ‘Usina Cucaú: O Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável’ [leia a sinopse no final do texto].

Cônsul foi recebida pela diretoria da Folha | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“No ano passado, quando Brasil e China celebraram com destaque 50 anos de relações, o presidente Xi Jinping nos visitou. Ele e o presidente Lula anunciaram a elevação de parceria para uma comunidade com futuro compartilhado, para construir um mundo mais justo e um planeta mais sustentável”, afirmu a cônsul.

Sul Global

A cônsul chinesa acredita que os países amigos têm características em comum. Por exemplo, os dois fazem parte do grupo Sul Global, termo político e econômico usado para se referir a países em desenvolvimento e que compartilham desafios como desigualdade e histórico de exploração.

“Os dois países têm muitos desafios a enfrentar neste mundo. A relação entre eles não tem vantagens apenas para o desenvolvimento interno, mas também para o crescimento global”, acrescenta.

Parcerias com Pernambuco

Ainda segundo Lan Heping, o estado de Pernambuco possui diversos tipos de parcerias com a China. O estado está entre os oito atendidos pelo Consulado-Geral da República Popular da China no Recife, que também tem atuação sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas e Sergipe.

“Pernambuco e o Nordeste têm recursos abundantes em algumas áreas, como, por exemplo, as energias eólica, sustentável e solar, a agricultura e infraestrutura. Na economia digital temos muito mais a cooperar. Os produtos agrícolas brasileiros, como vinhos e melões, sempre marcam muita presença na China. Todos os chineses também gostam muito do café e do mel do Brasil”, continua Heping.

Para Lan Heping, a China apoia todos os estados nordestinos brasileiros, e quando a questão é sobre investimentos, ela acredita que cada unidade federativa tem algo peculiar que atrai os olhares do país asiático.

“Todos os estados são importantes para a parte chinesa. A amizade com Pernambuco tem mais de 20 anos. No ano passado, uma comitiva chinesa veio para cá. As duas partes assinaram três memorandos nas áreas de agrícola, ciência e educação e estão trabalhando para praticar esse acordo”, pontuou.

Dia da China

Na próxima quinta-feira (1º), será comemorado o Dia Nacional da China, quando a República Popular completa 76 anos. A data já foi comemorada pelo consulado do país, no último dia 23. A celebração aconteceu no Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul, na presença de personalidades do mundo empresarial, jurídico e político.

“Neste dia, toda a China vai realizar atividades de comemoração. Ontem [segunda, 29], Xi Jinping fez um pronunciamento sobre todos os desenvolvimentos da China, como infraestrutura, que é um ponto muito positivo. Achamos que o desenvolvimento dessa área promove melhor bem estar ao povo, que é beneficiado”, finalizou ela.

