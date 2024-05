A- A+

AÇÃO Parceria entre Hemope e Prefeitura do Recife organiza mutirão de doação de sangue, na terça (14) A coleta acontece das 8h às 12h e das 13h às 15h30, na sede da Prefeitura do Recife. A iniciativa tem como objetivo estimular a participação de servidores e da população

Um mutirão de doação de sangue está previsto para acontecer na próxima terça-feira (14), na sede da Prefeitura do Recife, na área central da cidade. A coleta ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 15h30.

A iniciativa tem como objetivo estimular a participação de servidores e da população em geral. Sob o lema "O seu sangue pode salvar vidas", a campanha é coordenada pelo gabinete da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).



"Doar sangue é um ato de compartilhar a vida. É um ato simples, que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Uma única doação pode salvar até quatro vidas e todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Esperamos que esta campanha reforce o estoque do banco de sangue da Fundação", afirmou a vice-prefeita Isabella de Roldão.



Como ser um doador?

Para doar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, estar em bom estado de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos.



Recomenda-se, ainda, que o voluntário tenha dormido por, no mínimo, seis horas, que não esteja em jejum na hora da coleta e nem tenha consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.



Também deve-se evitar fumar e comer alimentos gordurosos nas três horas antecedentes à doação.



Em cada procedimento, são coletados cerca de 450 ml de sangue. Os materiais são estéreis, descartáveis e apirogênicos (não causam febre).

Antes da coleta, há uma consulta com o voluntário, em que são avaliadas as condições clínicas. Para tirar outras dúvidas, os interessados podem ligar, gratuitamente, para o número 0800 081 1535.



Confira algumas das situações em que não se deve doar sangue:



- Síndromes gripais (aguardar 15 dias, após término dos sintomas);

- Amamentação: se o parto ocorreu a menos de 12 meses;

- Tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses;

- Endoscopia nos últimos seis meses;

- Covid-19, após 15 dias sem sintomas;

- Situações de risco para doenças transmissíveis pelo sangue previstas pela legislação vigente;

- Hepatite após os 11 anos de idade;

- Evidências clínicas ou laboratoriais das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue (Sífilis, Hepatite B/C, virus HIV, HTLV I/II, Doenças de Chagas);

- Diabetes, se usou insulina pelo menos uma vez;

- Conduzir ônibus, caminhão ou trem, pilotar avião, operar maquinário de alto risco, trabalhar em andaimes, praticar paraquedismo ou mergulho nas 24 horas;

- Estar conduzindo bicicleta.

