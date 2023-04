A- A+

SAÚDE Parceria entre Apaf e Comdica vai beneficiar crianças e adolescentes com doenças do fígado no Recife "A internação pode gerar ansiedade, angústia e tensões", afirmou o presidente da Apaf

A Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado (Apaf) aprovou um projeto no Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade do Recife (Comdica), com o intuito de ajudar na rotina do tratamento de crianças e adolescentes acometidos por doenças do fígado. Trata-se da criação da instituição sem fins lucrativos "Renascendo com Direitos".







Para oferecer um acolhimento mais humanizado aos pacientes, a Apaf propõe estruturar uma brinquedoteca para pacientes ambulatoriais da Unidade de Transplante de Fígado (UTF), instalada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e também para os pacientes que estão hospedados na Casa de Acolhimento, no bairro de Santo Amaro, no Recife.



“A internação pode gerar ansiedade, angústia e tensões, dessa forma, o ato de brincar funciona como método terapêutico, que possibilita à criança e ao adolescente expressar seus sentimentos e emoções”, disse o presidente da Apaf, Cláudio Lacerda.



A iniciativa ainda contempla um atendimento psicossocial de orientação e apoio sociofamiliar, além de ações de divulgação aos direitos e promoção à saúde de crianças e adolescentes, de maneira clara e acessível para prevenir e tratar as doenças do fígado.

"A nossa perspectiva é que sejam atendidas cerca de 60 famílias por mês. Contaremos com uma equipe técnica especializada e capacitada para planejar e realizar as atividades propostas", finalizou Lacerda.

Veja também

Povos Originários Líder indígena brasileira ganha prêmio ambiental por frear mineração