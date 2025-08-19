A- A+

LANCES Leilão público de veículos, mobiliários e itens da área de saúde do Recife é promovido online Gracie Leilões e Prefeitura do Recife promovem leilão com objetos da Secretaria de Saúde do Recife que estavam fora de uso; valor arrecadado será usado no município

O cadastro para participar do Leilão Público Eletrônico da Prefeitura do Recife (PCR), em parceria com o leiloeiro oficial Renato Gracie, já está aberto. No evento serão leiloados objetos da Secretaria de Saúde do Recife que estavam fora de uso.



Em um processo inédito de leilão público oficial, 100% online, o valor arrecadado será usado em benefício do município. O credenciamento vai até 26 de agosto pelo site www.gracieleiloes.com.br .

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Para isso, basta ter mais de 18 anos e fazer o cadastro até 72 horas antes do encerramento, previsto para o dia 29 de agosto, às 10h. Servidores municipais e envolvidos diretamente no leilão não estão autorizados a dar lances.



O valor total disponibilizado em patrimônio neste leilão é de R$ 79.847.

Objetos

Entre os itens leiloados está um veículo Fiat Uno Mille Economy (2009), flex, com lance inicial de R$ 10 mil. O interessado pode agendar para visitar o automóvel, que está no estacionamento da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, 925.

No lote 2 do leilão está disponível uma frota de 7 veículos Fiat Palio Weekend (2013). Os carros flex estão sendo leiloados, todos juntos, por valor total inicial de R$ 50 mil e podem ser visitados no pátio da secretaria de Assistência Social, em Santo Amaro.

Além dos carros, o leilão oferece, no lote 3, itens hospitalares e mobiliário público.



São mais de 1.200 objetos, entre eles: cadeiras, geladeiras, aparelhos de ultrassom, mesas, balanças, bebedouros, equipamentos odontológicos, seladoras, câmaras de conservação, macas, armários, entre outros. O valor total inicial dos lances desse lote é de R$ 19.847. Esses itens estão na Secretaria de Saúde, no bairro da Imbiribeira.

Pagamento

Para todos os casos, o pagamento deverá ser à vista, no ato da arrematação. As formas de pagamento deverão ser consultadas no edital e nas informações dos lotes disponíveis no site www.gracieleiloes.com.br. O agendamento para visitas também já está disponível no site.

Leilão

Esse é um processo inédito, de leilão público oficial, 100% online, conduzido pela secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), regido pela nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).



Com informações da assessoria.

