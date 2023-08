"Parece photoshopada": casa viraliza após ser poupada dos incêndios no Havaí

A- A+

Uma casa de madeira com telhado vermelho, rodeada por escombros e fuligem. As fotos da construção em Lahaina, em Maui, Havaí, viralizaram na internet após mostrarem a residência praticamente ilesa em contraste com as vizinhas, destruídas pelos incêndios que atingiram o Havaí desde 8 de agosto.

Inabalável, mesmos os proprietários da casa de madeira de 100 anos, localizada na Front Street, questionam-se sobre o ocorrido:

— Parece que foi 'photohopado' — disse Trip Millikin, o dono da casa, ao Honolulu Civil Beat, citado pela rede BBC, em referência ao programa de edição de imagens Adobe PhotoShop.

Trip e sua esposa, Dora Atwater, estavam em uma viagem a Massachusetts quando ouviram a notícia do incêndio.

Eles souberam que toda a vizinhança havia sido consumida pelo fogo e, por isso, imaginaram que a residência deles também seria atingida. Contudo, na manhã seguinte, imagens feitas da área mostraram a casa intacta:

— Começamos a chorar — contou Millikin, acrescentando: — Eu me senti culpado. Ainda nos sentimos culpados.

O casal não sabe exatamente o que levou a casa a ser poupada. Eles contam que comparam o imóvel há dois anos e que a residência era uma espécie de escritório de contabilidade para funcionários de uma plantação de cana de açúcar.

A casa, disseram, não estava em condições muito boas e precisava ser restaurada. Eles chegaram a fazer as reformas e acreditam que pode ter sido isso que a salvou.

O telhado de asfalto (usado para impermeabilização) foi trocado por um de metal pesado, e a construção foi cercada com pedras de rio, além de ter sido capinada ao redor. O casal observa que, contudo, nenhuma das reformas foi pensada para bloquear um incêndio.

— É uma casa feita 100% de madeira, então não é como se tivéssemos protegido contra o fogo ou algo assim — contou Dora ao Los Angeles Times.

Dora disse que, à medida que o fogo avançava, pedaços de madeira atingiam os telhados das outras casas.

— Se fosse um telhado de asfalto, pegaria fogo. Se fosse ao contrário, os pedaços poderiam cair no telhado e incendiariam a folhagem ao redor da casa — observou.

A mulher disse ainda que a distância entre sua casa e as de seus vizinhos pode ter servido como uma espécie de amortecedor.

O casal afirmou que espera voltar a Lahaina quando for seguro e que, quando o fizerem, planejam oferecer a casa a quem perdeu a sua na tragédia.

— Muitas pessoas morreram. Tantas pessoas perderam tudo e, por isso, precisamos cuidar uns dos outros e reconstruir. Todos precisam ajudar a reconstruir — concluíram.

A tragédia já deixou mais de 100 mortos e 850 desaparecidos, de acordo com autoridades locais, e é considerada o pior desastre natural da História do estado e o mais letal do século XXI.

Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou para o Havaí em meio a uma avalanche de críticas sobre a demora na resposta do governo aos incêndios florestais.

Veja também

cnj Pedido de vista adia votação para participação de juízes em eventos