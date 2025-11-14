A- A+

SÃO PAULO "Parecia o fim do mundo", "maior susto da vida": os relatos sobre a explosão no Tatuapé Uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas

A aposentada Joseli Silvestre, de 70 anos, estava no quarto de sua casa no momento da explosão seguida de incêndio em uma residência na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ela mora em frente ao imóvel e relata o pânico que os moradores viveram na noite desta quinta, 13. Uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas. Ao menos 23 imóveis foram interditados.

"Parecia um terremoto. Um estrondo enorme. A parede tremeu. Depois, veio um cheiro de fumaça. Em seguida, uma gritaria e todo mundo saindo para a rua", explica. Na casa, vivem três idosos, um deles acamado. A casa, número 78, está parcialmente interditada. "Foi o maior susto da minha vida. Quase o fim do mundo".

Vizinho do lado direito da casa apontada pela polícia como depósito clandestino de fogos de artifício, o empresário Carlos Mariano conta que chegou 5 minutos após a explosão. Sua mulher está internada na UTI; seu filho de 7 anos está internado, mas sem riscos. "A casa está bem destruída. Parecia uma bomba".

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a residência era utilizada de forma irregular como depósito de fogos de artifício. A casa, apontada pela polícia, fica na Rua Francisco Bueno, número 73. A explosão, registrada por volta das 19h50 de quinta-feira, 13, atingiu imóveis vizinhos, derrubou estruturas metálicas e provocou danos em diversos veículos estacionados na região.

O que aconteceu

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira para atender uma ocorrência envolvendo incêndio e diversas explosões nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, altura da Avenida Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu.

"Durante o rescaldo, o Corpo de Bombeiros acionou o Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar, que localizou um corpo carbonizado entre os escombros. A vítima, um homem, seria o suspeito de armazenar ilegalmente artefatos explosivos no interior do imóvel", afirmou a SSP.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça, nos arredores de prédios. Um vídeo feito por câmeras de monitoramento captaram o momento da forte explosão (veja acima), com rajadas de fogos de artifícios cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

De acordo com os bombeiros, a explosão deixou 10 feridos: uma mulher com traumatismo cranioencefálico e um homem com escoriações foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro; um homem apresentando otorragia foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao PS Tatuapé; e um homem com ferimento na mão foi socorrido por convênio; outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas no local e liberadas.

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo". A área precisou ser isolada e, em decorrência do fogo, não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de balão e danos em transformadores da rede de transmissão elétrica.

Investigação

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da explosão. "O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal no 30° DP (Tatuapé)", disse a SSP. A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal, segundo a pasta. "O armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos", afirmou ainda a SSP.



Veja também