"Parecia terremoto", relatam moradores sobre rachadura que condenou Residencial Eldorado, em 2013

Moradores do Conjunto Residencial Eldourado, no Arruda, Zona Norte do Recife, condenado em 2013, se reuniram na manhã desta sexta-feira (26), em frente aos blocos, para cobrarem respostas da Justiça por não terem recebido indenizações após a interdição.

A estrutura do Bloco A1 do conjunto rachou por volta das 7h do dia 24 de maio de 2013. Os moradores deixaram o local às pressas e relatam momentos de apreensão que viveram.

"Foi uma loucura. Parecia um terremoto. O chão se abriu, conseguíamos ouvir barulhos do teto. Eu e minha família temíamos pela nossa vida porque achamos que a estrutura iria desabar. Então saímos correndo de lá na mesma hora e deixamos tudo para trás. Perdemos tudo", desabafa Gacilane Nascimento, antiga moradora do Bloco A1, sobre o momento da rachadura.

O Conjunto Residencial é propriedade das seguradoras SulAmérica e Caixa Seguradora, e, conforme relatam os moradores, por mais que tenham se passado 10 anos da interdição, nenhuma movimentação ativa foi tomada para o pagamento de indenizações.

Felipe Souza, morador do Bloco A1 de 1996 até 2013, contou à Folha de Pernambuco que só conseguiu levar equipamentos de trabalho ao deixar o local, e relatou sua situação após a interdição: "Aconteceu muito rápido. Só tive tempo de levar meu notebook, que era o meu equipamento de trabalho na época", iniciou.

"De lá para cá, precisei morar de favor, em quitinetes, e fui peregrinando. Aqui no Conjunto, eu tinha uma casa fixa, vivia bem, mas hoje em dia é essa luta. Precisamos da indenização para podermos finalmente seguir com nossas vidas", completou Felipe.

Os moradores recebem um auxílio-aluguel, mas relatam que o valor não sofre reajuste há dois anos. Ao todo, estima-se que 900 a 1000 pessoas moravam no Conjunto e seguem na expectativa pelo pagamento das indenizações.

