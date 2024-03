A- A+

Recife Paredes da ONG Leão de Judá, no Recife, ganham cor e vida após revitalização feita por estudantes Pintura do espaço reuniu estudantes do ensino fundamental e ensino médio do Colégio Saber Viver

Paredes antes sem traços e cor ganharam novos significados com a ação social Revitaliza, que renovou as instalações da ONG Leão de Judá, localizada no bairro Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife.



A ONG beneficia crianças com aulas de balé, reforço escolar e arte, proporcionando um ambiente enriquecedor para o crescimento delas.



Iniciada no último sábado (23), a pintura do espaço reuniu estudantes do ensino fundamental e ensino médio do Colégio Saber Viver.



Além dos alunos, o artista plástico Rafa Mattos, conhecido pelo projeto “Plante amor, colha o bem”, também participou do projeto, colocando a mão na massa e caprichando no visual do local.

Cores e pinceladas foram transformadas em história, deixando a mensagem de como a educação e a arte podem se unir para um mundo melhor e cheio de oportunidades.



Além de colorir o espaço, a ação buscou levar alegria aos corações de todos que fazem parte da instituição. Na ocasião, foram realizadas atividades recreativas para a garotada.

A ação faz parte da Oficina do Bem do Colégio Saber Viver, um programa de voluntariado e cidadania para fomentar, entre os estudantes, o senso crítico e uma visão sobre o mundo e seus problemas sociais.

