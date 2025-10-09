A- A+

Rio de Janeiro Parente de aposentado que teria sido morto pela filha diz que R$ 4,5 mil guardados desapareceram Neil Corrêa da Silva faleceu em abril, em Caxias, horas depois de comer feijoada; polícia localizou Michelle, filha dele, em universidade; ela estava na casa dele no dia da morte e é considerada suspeita

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a informação de que R$ 4,5 mil que o aposentado Neil Corrêa da Silva — morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, horas após comer uma feijoada — mantinha em casa, desapareceu. Segundo parentes da vítima, o dinheiro não foi localizado. A estudante de direito e motorista de ônibus Michelle Paiva da Silva, de 42 anos, filha de Neil, é suspeita de tê-lo envenenado. Ela foi presa na porta de uma universidade, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira, por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e integrantes da polícia paulista.

Neil, de 65 anos, perdeu a vida no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no bairro de Saracuruna, em 26 de abril. Na ocasião, ele chegou a ser entubado, mas não resistiu. Nesta quinta-feira, o corpo da vítima deverá ser exumado e passará por perícia. O exame vai tentar esclarecer se há indícios ou não de que a comida teria sido misturada a algum produto venenoso, embora a certidão de óbito aponte como causa da morte insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva. De acordo com as investigações presididas pelo delegado Renato Martins, da DHBF, testemunhas revelaram que pai e filha não mantinham boa relação.

Além de Michelle, uma amiga dela, identificada como Ana Paula Azevedo Fernandes, também está presa. Moradora de São Paulo, ela foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo e detida por suspeita de envolvimento em três mortes por envenenamento na cidade de Guarulhos. No dia em que Neil passou mal, Ana e Michelle estavam na casa do aposentado.



A polícia do Rio começou a investigar o caso quando uma testemunha procurou a DHBF para revelar que, no dia 26 de abril, encontrou o aposentado em convulsão. Segundo o depoimento, nesta ocasião, uma panela onde a vítima costumava fazer refeições estava em cima de uma cadeira com restos de feijoada. A mesma pessoa informou à polícia ter recebido a informação de que Ana Paula teria sido a responsável por comprar a comida, batida em um liquidificador antes de ser servida ao aposentado. A panela não foi encontrada pelos policiais.

Quando investigava a morte suspeita de Neil Corrêa da Silva, a DHBF foi procurada pela polícia de São Paulo que, a esta altura, já havia prendido Ana Paula Azevedo Fernandes. No telefone desta última, após uma autorização judicial de quebra de sigilo telefônico, os policiais paulistas encontraram mensagens onde ela e Michelle conversavam sobre a possibilidade de envenenar o pai da estudante com uma feijoada.

As duas unidades, então, deflagraram a operação que acabou com a estudante presa. Descrita por policiais como uma pessoa fria e calculista, Michelle chorou ao chegar na delegacia. Informalmente, ela negou envolvimento na morte do pai. A estudante também chegou a acompanhar o idoso até o hospital.

A previsão é que Michelle seja submetida a uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz decidirá sobre a validade da prisão e se a suspeita continuará presa ou se responderá em liberdade.

Veja também