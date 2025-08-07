Qui, 07 de Agosto

GAZA

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação

Das 251 pessoas sequestradas em outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertaçãoParentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação - Foto: Jack Guez / AFP

Parentes de reféns israelenses seguiram nesta quinta-feira (7) em vários barcos em direção à costa da Faixa de Gaza para "chegar o mais perto possível" de seus entes queridos sequestrados pelo Hamas, segundo um jornalista da AFP a bordo de uma das embarcações.

"Mayday! Mayday! Mayday! Precisamos de toda a ajuda internacional para resgatar os reféns", disse Yehuda Cohen, pai de um refém.

Cohen integra o grupo de quase 20 pessoas que partiram a bordo de três barcos do porto israelense de Ashkelon, na fronteira norte da Faixa de Gaza.

Muitos exibiam bandeiras amarelas e cartazes com as imagens dos reféns, enquanto gritavam seus nomes.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

