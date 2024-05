A- A+

HOMENAGEM Missa de sétimo dia do agropecuarista Everaldo Tenório ocorre na quarta (15), em Maceió Considerado um dos agropecuaristas mais influentes das regiões Norte e Nordeste do Brasil, Everaldo Tenório faleceu na última quarta-feira (8), aos 72 anos, na cidade de São Paulo

Na próxima quarta-feira (15), às 19h, parentes e amigos celebram missa de sétimo dia em homenagem a Everaldo Pinheiro Tenório, na Igreja Nossa Senhora de Assunção, em Maceió, capital de Alagoas.

Considerado um dos agropecuaristas mais influentes das regiões Norte e Nordeste do Brasil, Everaldo Tenório faleceu na última quarta-feira (8), aos 72 anos, na cidade de São Paulo.

Natural de Alagoas, Tenório deixa a esposa, Teresa, e os filhos, Camila, Fabrício e Leandro.

Um dos pioneiros na produção de soja destas regiões, Everaldo tornou-se referência no agronegócio com o trabalho nas Fazendas Ribeira e Raízes do Inajá, nos estados de Alagoas e Pará, respectivamente.

O agropecuarista também era reconhecido pelo seu trabalho como criador da raça de gado zebuíno Brahman, introduzida no Brasil há três décadas.

Integrante da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) desde 1982, atuou como conselheiro consultivo pelo estado de Alagoas em cinco gestões: de 1984/1986, 1986/1988, 1990/1992, 2016/2019 e 2020/2022. Everaldo ocupava o cargo pela 6ª oportunidade, na atual gestão (2023/2025).

