Parentes e amigos prestam homenagem ao falecido poeta palestino Refaat Alareer

A- A+

A família e os amigos do poeta palestino Refaat Alareer, que morreu em um bombardeio israelense em Gaza, homenagearam nesta sexta-feira (8) este intelectual amante de Shakespeare e famoso pelas declarações polêmicas sobre Israel.

Alareer, professor de literatura inglesa na Universidade Islâmica de Gaza, morreu no norte da Faixa, informaram na madrugada desta sexta-feira seus familiares e o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

"Meu coração está quebrado, meu amigo e colega Refaat Alareer foi assassinado com sua família", escreveu o poeta gazense Mosab Abu Toha no Facebook.

Israel bombardeia a Faixa de Gaza desde 7 de outubro em resposta ao ataque dos combatentes do Hamas contra seu território, que deixou cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Paralelamente aos bombardeios, Israel lançou uma operação terrestre em 27 de outubro, com o objetivo de "aniquilar" o grupo islamista.

O Hamas afirma que cerca de 17.500 pessoas, também civis em sua maioria, morreram na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelense.

Após o início das operações terrestres, Alareer se recusou a deixar o norte de Gaza, epicentro dos combates.

"A família toda lhe pediu para que fosse embora porque era muito perigoso, mas ele sempre respondia: 'Eu sou apenas um universitário, um civil, na minha casa. Não vou embora'", declarou à AFP o amigo Al Arair, professor de história em Shejaiya, ao leste de Gaza.

Amante de Shakespeare

Em uma de suas últimas mensagens no X, no dia 4 de dezembro, o poeta escreveu: "Estamos envoltos em espessas camadas de pólvora de canhão e cimento".

"Ainda há muitas pessoas presas em Shejaiya, incluindo alguns de meus filhos e membros da minha família", alertou no mesmo dia.

"O assassinato de Refaat é trágico, doloroso e indignante. É uma grande perda", escreveu no X outro amigo, Ahmed Alnaouq.

Na mesma rede social, Alareer publicou um poema que viralizou: "Se eu tiver que morrer, que isso traga esperança, que seja uma história", diziam seus últimos versos.

O acadêmico foi cofundador do projeto "We are not numbers" (Não somos números, em inglês), que reunia autores de Gaza com "mentores" no exterior que os ajudavam a escrever em inglês sobre sua realidade.

Mas Alareer também se viu envolvido em polêmicas por algumas declarações publicadas no X, rede na qual tinha mais de 95 mil seguidores, após o ataque de 7 de dezembro.

Em uma das mensagens, o poeta negou que combatentes do Hamas tivessem cometido estupros durante sua incursão em Israel e classificou essas acusações de "mentiras" e "alegações" para "justificar o genocídio de Gaza".

O movimento islamista nega ter cometido violências sexuais em 7 de outubro.

Médicos e autoridades israelenses afirmam, no entanto, que diversas formas de violência – incluindo estupro, estupro coletivo e mutilação – foram documentadas graças a testemunhos diretos e investigações médico-legais.

O poeta editou o livro "Gaza writes back" (Gaza escreve de volta, na tradução livre), um compendio de crônicas sobre a vida neste território escritas por jovens autores, e publicou "Gaza unsilenced" (Gaza não silenciada, na tradução livre).

Amante de Shakespeare, ele ensinava as obras do autor inglês aos estudantes de Gaza.

Os amigos disseram que o poeta havia prometido "jogar sua caneta na cara dos soldados" se eles atacassem sua casa.

Veja também

Acidente Guiana conclui resgate de militares que sobreviveram após queda de helicóptero