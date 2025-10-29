A- A+

Rio de Janeiro Parentes procuram por corpos nas áreas de mata dos complexos do Alemão e Penha Área tem o terreno acidentado e é de difícil acesso. Ao menos mais dois mortos foram encontrados

Dezenas de parentes de possíveis mortos na megaoperação das polícias do Rio nos complexos da Penha e Alemão estão nas áreas de mata buscando pelos corpos. Mais de 120 pessoas morreram na ação desta terça-feira — a mais letal da história fluminense.

Na região conhecida como Pedreira, ao menos dois corpos foram encontrados pelo grupo na manhã desta quarta-feira, de um homem e uma mulher.

A região é de mata fechada e difícil acesso. O terreno é acidentado e muito escorregadio, dificultando o trabalho do grupo, formado somente por parentes. Moradores relatam que ainda há diversos corpos nessa região, o que pode fazer os números de mortes da mega operação aumentar ainda mais.

Total de mortos supera Carandiru

Três décadas depois do massacre do Carandiru, que deixou 111 presos mortos em São Paulo e se tornou símbolo da violência policial no país, o Brasil volta a registrar uma tragédia sem precedentes.

A megaoperação policial no Complexo da Penha e no Alemão, no Rio de Janeiro, ultrapassou o episódio de 1992 em número de vítimas e passou a ser considerada a mais violenta da história nacional — ainda que os dois casos envolvam contextos muito diferentes: um dentro do sistema prisional, outro em plena área urbana, em confronto direto com o tráfico de drogas.

De acordo com dados oficiais publicados ainda na terça, 64 pessoas morreram — 60 apontadas como criminosos e 4 policiais. No entanto, o número pode ser ainda maior. Durante a madrugada desta quarta-feira, moradores da Penha levaram ao menos 64 corpos para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas. Segundo a Polícia Militar, os corpos não estão incluídos no balanço divulgado na véspera. Ao todo, ao menos 128 suspeitos morreram.

