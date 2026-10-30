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França Paris decreta toque de recolher em duas áreas centrais antes de novos protestos Organizações que convocam os protestos voltaram a denunciar as proibições e mudanças de trajeto impostas pela polícia

A polícia de Paris anunciou nesta sexta-feira (30) um toque de recolher em duas áreas do centro da capital francesa durante as noites de sábado (31) e domingo (1), a fim de conter os protestos contra o aumento dos preços e as comemorações do Halloween.

Os toques de recolher, entre 23h00 e 6h00, têm o objetivo de "manter ou restabelecer a ordem" em previsão de possíveis casos de "alteração da ordem pública", indicou a prefeitura.

A polícia também proibiu as manifestações pelo centro de Paris convocadas para sábado pelo sindicato CGT e pelo movimento dos coletes amarelos contra o alto custo de vida, mas autorizou que se manifestem na periferia da cidade.

Ambos os percursos são incompatíveis "com as exigências da ordem pública" devido à presença "de inúmeras delegacias de polícia, agências bancárias, comércios e estabelecimentos de fast-food", entre outros, indica a ordem policial.

As organizações que convocam os protestos voltaram a denunciar as proibições e mudanças de trajeto impostas pela polícia.

A Unef, o principal sindicato estudantil francês, denunciou uma tentativa de "amordaçar a voz dos jovens" e anunciou que tentará se manifestar no centro de Paris apesar da proibição.

A organização estudantil Fage anunciou, por sua vez, que recorrerá à Justiça para impugnar uma decisão que "coloca em perigo a segurança".

A pouco mais de seis meses das eleições presidenciais, a França vive um momento conturbado, com um crescente mal-estar social que resultou em protestos, distúrbios e saques.

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