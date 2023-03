Parkinson: cientistas brasileiros desenvolvem sensor barato que identifica doença em estágio inicial

A- A+

Para facilitar o diagnóstico de Parkinson, cientistas brasileiros desenvolveram um sensor que consegue detectar a doença em diferentes estágios de forma simples e de baixo custo. O estudo chamado de prova de conceito, em que confirmam o potencial da novidade, foi publicado na revista científica Sensors and Actuators B: Chemical e mostrou como o dispositivo pode ser útil para identificar o problema mais cedo em um futuro próximo, e antecipar o tratamento.

“O sensor indica rapidamente a concentração da proteína PARK7/DJ-1 no plasma sanguíneo humano e em fluido cerebrospinal sintético. A molécula está relacionada à doença de Parkinson em níveis abaixo de 40 microgramas por litro (40 μg/L)”, explica Cristiane Kalinke, pós-doutoranda no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e autora do estudo.

Ela destaca ainda que o método tem “a vantagem de poder ser impresso em diversos formatos e tamanhos, inclusive em miniatura, criando dispositivos realmente portáteis, que demandam uma quantidade muito pequena de amostra”. O trabalho contou ainda com outros pesquisadores da instituição e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

