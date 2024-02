A- A+

EXPERIMENTO Parkinson e esclerose múltipla: tratamento experimental com nanopartículas de ouro reverte déficits Resultados de estudos clínicos fase dois indicam que esse tratamento poderá ajudar pacientes com estas e outras doenças neurodegenerativas

Uma tratamento experimental à base de nanocristais de ouro, administrado diariamente para pacientes com esclerose múltipla e doença de Parkinson reverteu significativamente os déficits de metabólitos ligados à atividade energética no cérebro e resultou em melhorias funcionais para esses pacientes. As descobertas fazem parte de estudos clínicos fase dois feitos pela UT Southwestern Medical Center.

Os resultados, publicados recentemente no Journal of Nanobiotechnology, indicam que esse tratamento poderá eventualmente ajudar pacientes com estas e outras doenças neurodegenerativas.

“Estamos cautelosamente otimistas de que seremos capazes de prevenir ou mesmo reverter algumas deficiências neurológicas com esta estratégia”, disse o médico Peter Sguigna, que lidera o ensaio ativo de esclerose múltipla e é professor assistente de neurologia e investigador no Peter O' Instituto do Cérebro Donnell Jr. na UT Southwestern, em comunicado.

A função cerebral saudável depende de um fornecimento contínuo de energia às células deste órgão através de uma molécula chamada trifosfato de adenosina (ATP). A idade causa um declínio no metabolismo energético cerebral, evidente na diminuição da proporção de dinucleotídeo de nicotinamida adenina (NAD+) e seu parceiro, dinucleotídeo de nicotinamida adenina + hidrogênio (NADH).

No entanto, estudos demonstraram que em condições neurodegenerativas como esclerose múltipla, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica (ELA) – também conhecida como doença de Lou Gehrig – este declínio na relação NAD+/NADH é muito mais rápido e mais grave. Estudos em células, modelos animais e pacientes humanos sugeriram que interromper ou reverter esse déficit energético poderia levar a um declínio mais lento ou até mesmo a uma recuperação parcial em pacientes com doenças neurodegenerativas.

Com essa hipótese em mente, os pesquisadores fizeram parceria com a Clene Nanomedicine, uma empresa que desenvolve nanocristais de ouro em um agente terapêutico administrado por via oral para doenças neurodegenerativas, incluindo um tratamento experimental denominado CNM-Au8. Estes nanocristais atuam como catalisadores que melhoram a relação NAD+/NADH, alterando positivamente o equilíbrio energético das células cerebrais – um fenômeno demonstrado em modelos celulares e animais em estudos anteriores.

Nos estudos, os pesquisadores recrutaram 11 participantes com esclerose múltipla recorrente e 13 com Parkinson. Os voluntários foram submetidos a uma varredura inicial de espectroscopia de ressonância magnética cerebral para determinar sua relação NAD+/NADH basal e os níveis de outras moléculas associadas ao metabolismo energético celular. Depois de tomarem uma dose diária dos nanocristais de ouro da Clene Nanomedicine durante 12 semanas, eles foram submetidos a novos exames.

Os resultados mostraram que os 24 pacientes tiveram um aumento médio nas suas proporções NAD+/NADH de 10,4% em comparação com o valor basal, mostrando que o tratamento tinha como alvo o cérebro conforme pretendido. Outras moléculas energéticas, incluindo o ATP, foram normalizadas para o grupo ao final do tratamento, o que indica outro efeito potencialmente benéfico.

Usando uma pesquisa validada para resultados funcionais na doença de Parkinson, os pesquisadores descobriram que os pacientes do estudo relataram melhora nas “experiências motoras da vida diária” em determinado momento, sugerindo que o tratamento experimental poderia melhorar os sintomas funcionais de sua doença. Nenhum dos pacientes apresentou efeitos colaterais adversos graves associados ao CNM-Au8.

Embora estes resultados sejam encorajadores, os pesquisados ressaltam que são necessários estudos adicionais.

