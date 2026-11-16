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Internacional Parlamentar australiana recebe alta após ataque em que teve as duas pernas amputadas Em sua primeira manifestação pública desde o ataque, Haines agradeceu às pessoas que enviaram mensagens de apoio de diferentes partes do mundo

A parlamentar australiana Helen Haines recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 16, após passar quase um mês internada em decorrência de um ataque em que foi atingida repetidas vezes por um veículo. A política independente, de 65 anos, teve as duas pernas amputadas após o episódio, ocorrido em 19 de outubro, em frente a seu escritório eleitoral.

Em sua primeira manifestação pública desde o ataque, Haines agradeceu às pessoas que enviaram mensagens de apoio de diferentes partes do mundo. Ela deixou o hospital The Alfred, em Melbourne, e permanecerá na cidade durante a etapa de reabilitação. Por razões de privacidade, sua equipe não informou onde o tratamento será realizado.

"Este é um momento realmente positivo, e estou profundamente grata pelo atendimento especializado e atencioso que recebi no Alfred e que continuo recebendo nesta próxima etapa", afirmou a parlamentar. Ela também agradeceu às milhares de pessoas que manifestaram solidariedade. "Elas estão me dando forças enquanto me concentro nesta próxima fase da recuperação", acrescentou.

Haines foi transferida de helicóptero de sua cidade natal, Wangaratta, a 236 quilômetros de Melbourne, poucas horas depois de ser atingida. Ela chegou ao hospital em estado crítico. Segundo testemunhas, o veículo avançou repetidas vezes contra a parlamentar.

O hospital informou que ela permaneceu em estado crítico até 24 de outubro, quando seu quadro passou a ser considerado grave, mas estável. Desde 6 de novembro, estava em condição estável.

A família da parlamentar pediu que as pessoas interessadas em manifestar apoio fizessem doações à organização internacional Save the Children, em vez de enviar flores. A campanha arrecadou mais de 1,4 milhão de dólares australianos (cerca de US$ 950 mil), informou a entidade nesta segunda-feira (16).

Haines disse estar impressionada com a generosidade dos australianos e afirmou que pretende trabalhar com a organização para destinar os recursos a iniciativas voltadas à melhoria da vida de crianças.

O ataque reacendeu preocupações com a segurança de parlamentares na Austrália, onde políticos historicamente mantêm contato próximo com a população e costumam trabalhar sem escolta. Diante do episódio, a segurança em escritórios eleitorais de outros parlamentares foi reforçada. Casos de incitação pública contra autoridades também têm aumentado no país.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou, poucas horas depois do ataque, que os ferimentos da parlamentar não foram resultado de um acidente. Nesta segunda-feira, ele voltou a manifestar apoio à recuperação de Haines.

"Tenho mantido contato regular com Helen e sua extraordinária família. Continuamos oferecendo apoio a ela, a seus familiares, à comunidade e à equipe enquanto ela inicia sua reabilitação", declarou.

A polícia ainda não divulgou a motivação do ataque. Brendan Nugent, de 43 anos, morador da região de Wangaratta, foi acusado de diversos crimes, entre eles causar intencionalmente lesões corporais graves. Ele está sob custódia desde que testemunhas o retiraram do SUV e prestaram os primeiros socorros à parlamentar

Um dia após a hospitalização de Haines, o pai do acusado, Rod Nugent, divulgou um comunicado no qual descreveu a parlamentar como uma amiga de mais de 20 anos e classificou as circunstâncias de seus ferimentos como "incompreensíveis".

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