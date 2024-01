A- A+

agressão Parlamentar da Coreia do Sul é atacada em Seul, em segundo caso de violência política no mês "Bae Hyunjin, do partido governista Poder Popular, foi agredida com um golpe na cabeça; agressor teria confirmado a identidade dela duas vezes antes do ataque

A Parlamentar sul-coreana Bae Hyunjin, do partido governista Poder Popular, foi agredida com um golpe na cabeça em Seul, nesta quinta-feira (25), precisou ser levada a um hospital para tratar dos ferimentos — tornando-se o segundo político sul-coreano a ser agredido fisicamente em um local público em menos de um mês.

Yang Jaeyu, chefe de gabinete da parlamentar, disse que o agressor a abordou perguntando: “Você é a legisladora do Partido do Poder Popular, Bae Hyunjin?” por duas vezes, antes de atingi-la com o que ele chamou de “objeto semelhante a uma rocha”.

Imagens de câmeras de segurança compartilhadas por seu escritório mostraram o agressor passando por uma porta logo atrás dela antes de bater repetidamente em sua cabeça, quando ela caiu de costas no chão e tentou resistir ao ataque.

Ela está sendo tratada no Hospital da Universidade Soonchunhyang de Seul, disse Han Dong-hoon, o líder de seu partido, aos repórteres na noite de quinta-feira.

"Isso é algo que nunca deveria ter acontecido" disse ele. "e a verdade precisa ser revelada e o culpado precisa ser levado à justiça".

Bae, de 40 anos, é ex-âncora da emissora sul-coreana MBC e está em seu primeiro mandato no Legislativo=. Ela foi eleita em 2020. Ela serviu brevemente como porta-voz do então presidente eleito Yoon Suk-yeol após sua eleição em 2022.

Os médicos do hospital onde ela estava sendo tratada disseram aos repórteres que ela estava consciente quando chegou ao pronto-socorro e que havia sofrido uma laceração de cerca de um centímetro na cabeça, sem sangramento significativo ou fraturas.

O agressor foi detido no local e sendo investigado pela polícia, segundo a Yonhap, uma agência de notícias sul-coreana. O detetive-chefe da delegacia de polícia do distrito de Gangnam, onde ocorreu o ataque, não foi encontrado imediatamente para comentar o caso.

Ataque contra líder da oposição

Em 2 de janeiro, um homem esfaqueou Lee Jae-myung, líder do principal partido da oposição da Coreia do Sul, no pescoço enquanto o político atravessava uma multidão. Lee foi levado ao hospital e liberado cerca de oito dias depois. O suspeito, que disse ter motivação política, foi preso e deverá ser acusado de tentativa de homicídio.

Em uma declaração nas redes sociais, Lee classificou o episódio de quinta-feira como “inacreditável” e disse que "nenhum tipo de terrorismo político" é aceitável.

“Nestes tempos turbulentos de política extrema e de política de ódio, estamos profundamente preocupados com mais um ato de violência e terrorismo político”, disse o porta-voz do Poder Popular, Park Jung-ha, em um comunicado.

Os ataques, ocorridos com apenas algumas semanas de intervalo contra os dois lados do espectro político, podem ser uma indicação das crescentes divisões e do rancor que têm influenciado a política sul-coreana.

Os ataques físicos a políticos têm sido uma ocorrência rara na Coreia do Sul. O incidente de maior repercussão foi um ataque em 2006 à então líder da oposição Park Geun-hye, uma política conservadora que mais tarde conquistou a presidência. Ela foi esfaqueada no rosto por um homem que era um crítico fervoroso.

Veja também

guerra no oriente médio Israel tenta rebater acusação de genocídio ao divulgar decisões do gabinete sobre a guerra em Gaza