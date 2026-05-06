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REPERCUSSÃO Parlamentar do Irã diz que proposta dos EUA é uma 'lista de desejos' e não uma 'realidade' Declaração faz referência a uma reportagem publicada pelo site Axios

Um parlamentar iraniano afirmou nesta quarta-feira (6), que a proposta feita pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra com o Irã é uma "lista de desejos" e não uma "realidade".

"O texto do Axios é uma lista de desejos dos americanos e não uma realidade", escreveu Ebrahim Rezaei, porta-voz da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, em publicação no X.

"Os americanos não vão conseguir em uma guerra fracassada aquilo que não obtiveram em negociações diretas", disse Rezaei.

"O Irã está com o dedo no gatilho e preparado. Se não se renderem e não concederem as devidas concessões, ou se eles próprios ou seus 'cães' fizerem alguma provocação, daremos uma resposta dura e lamentável", acrescentou o parlamentar.

A declaração faz referência a uma reportagem publicada pelo site Axios, que afirmou que Washington e Teerã negociam um memorando de entendimento, com 14 pontos, para encerrar o conflito.

Segundo o site, os EUA exigiram que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio por 20 anos. Teerã, por sua vez, teria proposto uma pausa de cinco anos.

O Axios informou também, com base em fontes sigilosas, que Washington quer inserir uma cláusula para garantir que, caso o Irã volte a enriquecer urânio antes do prazo, a suspensão seja prolongada.

De acordo com a proposta, o Irã se comprometeria a nunca buscar armas nucleares ou realizar atividades relacionadas à sua produção. Em contrapartida, os EUA levantariam progressivamente as sanções impostas ao país e liberariam gradualmente bilhões de dólares em fundos iranianos congelados ao redor do mundo.

Outro ponto citado pelo Axios é a remoção do urânio enriquecido do território iraniano, com a qual Teerã teria concordado. Desde o início das negociações, o programa nuclear é o ponto central do conflito, já que o governo iraniano resistia às exigências do presidente americano, Donald Trump, que reiterou diversas vezes que impedir o Irã de obter uma arma nuclear é sua prioridade.

Trump afirmou nesta quarta-feira que a guerra chegará ao fim caso o Irã aceite o novo acordo. No entanto, ele acrescentou que, se Teerã não aceitar os termos propostos por Washington, o cessar-fogo será encerrado.

O republicano anunciou um cessar-fogo de duas semanas com o Irã em 7 de abril. Ao fim do período, ele afirmou que a trégua seria estendida por prazo indeterminado, até a apresentação de uma nova proposta por parte dos iranianos.



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