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Europa Parlamentares albaneses se enfrentam em meio a protestos nas ruas Estudantes ocupam as ruas para exigir mais recursos para a educação e retomar as reivindicações, sustentadas por meses, de renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama

Deputados alinhados e contrários ao governo protagonizaram nesta quinta-feira (22) confrontos físicos e empurrões no Parlamento da Albânia, enquanto a oposição criticava a repressão violenta a manifestantes após mais de uma semana de protestos na capital.

Estudantes ocupam as ruas para exigir mais recursos para a educação e retomar as reivindicações, sustentadas por meses, de renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama.

Os manifestantes têm se confrontado regularmente com a polícia e atacado sedes governamentais. Os distúrbios deixaram mais de 300 feridos, incluindo agentes, e dezenas de detidos.

Durante uma votação, deputados da oposição se reuniram diante da tribuna da presidência da Câmara e exigiram a suspensão da sessão devido à agitação no país. Os parlamentares exibiram fotografias de um manifestante que, segundo afirmaram, foi ferido pela polícia.

Também lançaram água e documentos em direção à presidência do Parlamento, o que desencadeou empurrões e confrontos corporais.

Cenas de tensão são habituais no Parlamento albanês. Incidentes semelhantes foram registrados em ocasiões anteriores. Em pelo menos duas delas, sinalizadores foram acesos dentro do plenário.

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