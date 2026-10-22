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Europa

Parlamentares albaneses se enfrentam em meio a protestos nas ruas

Estudantes ocupam as ruas para exigir mais recursos para a educação e retomar as reivindicações, sustentadas por meses, de renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama

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Policiais antimotim albaneses se afastam de coquetéis Molotov em chamas durante uma manifestação antigovernamental no centro de Tirana, em 20 de outubro de 2026, após uma semana de violentos protestosPoliciais antimotim albaneses se afastam de coquetéis Molotov em chamas durante uma manifestação antigovernamental no centro de Tirana, em 20 de outubro de 2026, após uma semana de violentos protestos - Foto: Adnan Beci/AFP

Deputados alinhados e contrários ao governo protagonizaram nesta quinta-feira (22) confrontos físicos e empurrões no Parlamento da Albânia, enquanto a oposição criticava a repressão violenta a manifestantes após mais de uma semana de protestos na capital.

Estudantes ocupam as ruas para exigir mais recursos para a educação e retomar as reivindicações, sustentadas por meses, de renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama.

Os manifestantes têm se confrontado regularmente com a polícia e atacado sedes governamentais. Os distúrbios deixaram mais de 300 feridos, incluindo agentes, e dezenas de detidos.

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Durante uma votação, deputados da oposição se reuniram diante da tribuna da presidência da Câmara e exigiram a suspensão da sessão devido à agitação no país. Os parlamentares exibiram fotografias de um manifestante que, segundo afirmaram, foi ferido pela polícia.

Também lançaram água e documentos em direção à presidência do Parlamento, o que desencadeou empurrões e confrontos corporais.

Cenas de tensão são habituais no Parlamento albanês. Incidentes semelhantes foram registrados em ocasiões anteriores. Em pelo menos duas delas, sinalizadores foram acesos dentro do plenário.

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