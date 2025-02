Parlamentares dos EUA querem proibir DeepSeek em dispositivos governamentais

A- A+

Parlamentares dos Estados Unidos planejam apresentar um projeto de lei para proibir o chatbot da DeepSeek em dispositivos pertencentes ao governo norte-americano, diante de novas preocupações de segurança de que o app poderia fornecer informações de usuários ao governo chinês.

A legislação segue a mesma estratégia usada pelo Congresso para banir o TikTok, que também é controlado por chineses, de dispositivos governamentais

A justificativa é a de que a DeepSeek possui um código oculto que pode enviar informações de login dos usuários para a China Mobile, uma empresa estatal de telecomunicações que foi proibida de operar nos EUA, segundo uma análise da Feroot Security, companhia especializada em proteção de dados e cibersegurança.

Essa análise levou os deputados Darin LaHood, um republicano de Illinois, e Josh Gottheimer, um democrata de Nova Jersey, a desenvolverem o projeto de lei. Os dois são os principais representantes de seus partidos em um grupo do Comitê Seleto de Inteligência da Câmara americana.

"Em nenhuma circunstância podemos permitir que uma empresa do Partido Comunista da China obtenha dados governamentais ou pessoais sensíveis", afirmou LaHood.

Outros países já tomaram medidas para impedir que o aplicativo consiga acessar esses dados. A Austrália, por exemplo, proibiu o DeepSeek em seus sistemas do governo na terça-feira, mencionando preocupações com a segurança de informações. A mesma medida foi tomada pelos principais ministérios do governo da Coreia do Sul nesta semana e pela Itália, em janeiro.

Algumas agências federais dos EUA, como a Marinha e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a Nasa, já bloquearam o aplicativo por preocupações com segurança e privacidade.

O Texas foi o primeiro Estado dos EUA a banir o DeepSeek em dispositivos governamentais, sob a justificativa de preocupações com a segurança nacional. Fonte: Dow Jones Newswires.



