Parlamentares maoris podem ser suspensos após haka de protesto durante sessão na Nova Zelândia

Um comitê parlamentar da Nova Zelândia recomendou a suspensão de três parlamentares maoris após a realização de um haka de protesto durante uma sessão legislativa no ano passado.



A tradicional dança, iniciada pela deputada da oposição Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, ocorreu em resposta a uma pergunta sobre o apoio do partido a um polêmico projeto de lei que buscava redefinir o Tratado de Waitangi — pacto fundacional entre a Coroa Britânica e o povo maori, assinado em 1840.

De acordo com a rede televisiva BBC, o comitê afirmou que o haka teria "intimidado" outros legisladores, e propôs a suspensão de Maipi-Clarke por uma semana, enquanto os co-líderes do Te Pāti Māori (Partido Māori), Rawiri Waititi e Debbie Ngarewa-Packer, poderiam ficar afastados por 21 dias.

A decisão foi criticada duramente pelo Partido Māori, que classificou as punições como um "aviso para todos nós nos alinharmos". Em comunicado, o partido afirmou que “quando os tangata whenua [povo da terra] resistem, as potências coloniais buscam a pena máxima”, destacando que as sanções propostas estão entre as mais severas já recomendadas no parlamento neozelandês.

Veja o momento:

Unprecedented & simply magnificent. That time in Nov 2024 when a haka led by Aotearoa’s youngest MP 22yo Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke erupted in the House stopping the Treaty Principles Bill from passing its first reading, triggering the Speaker to suspend Parliament.… pic.twitter.com/pkI7q7WGlr — Kelvin Morgan (@kelvin_morganNZ) November 14, 2024

Por outro lado, o vice-primeiro-ministro Winston Peters, também de origem maori, condenou a ação dos parlamentares, afirmando que eles são “descontrolados que desrespeitam as regras e intimidam os outros com hakas escandalosos”. A suspensão dos três parlamentares deve ser votada pelo parlamento na próxima terça-feira.

O episódio está ligado à controvérsia em torno do Projeto de Lei dos Princípios do Tratado, que pretendia redefinir os princípios do Tratado de Waitangi, rejeitado em abril por 112 votos contra 11. A legislação, apresentada pelo partido de direita Act, integrante da coalizão governante de centro-direita, buscava uma definição legal dos princípios do tratado, alegando que o texto atual contribuiu para a divisão racial no país.

A proposta, porém, gerou forte oposição. Críticos afirmam que a legislação aprofundaria a divisão social e poderia prejudicar o apoio necessário para os próprios maoris.



O projeto provocou protestos massivos, com mais de 40 mil pessoas reunidas em frente ao parlamento na primeira leitura do texto, em novembro do ano passado. Além disso, uma marcha de nove dias percorreu o país do norte ao centro, em oposição à proposta.

Durante a sessão em que o projeto foi apresentado, Maipi-Clarke realizou o haka e chegou a rasgar uma cópia do texto, demonstrando o nível de tensão em torno do tema.

