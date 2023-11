A- A+

Reeleição Parlamento da Espanha reelege socialista Sánchez como primeiro-ministro Líder do PSOE obtém a maioria absoluta de 179 votos após acordo de anistia com separatista da Catalunha

Líder do Partido Socialista Operário da Espanha(PSOE), Pedro Sánchez foi reeleito primeiro-ministro de Espanha pelo Congresso espanhol, nesta quinta-feira (16), após ter obtido o apoio da maioria absoluta de 179 dos 350 deputados para a sua investidura, anunciou a presidente da Câmara Francina Armengol.

Graças a um polêmico acordo para anistiar os partidários pró-independência, Sánchez recebeu o apoio fundamental dos sete deputados do partido Junts, do separatista catalão Carles Puigdemont, possibilitando sua permanência no cargo por mais quatro anos.

Sánchez está à frente do governo espanhol desde 2018 depois de vencer uma moção de censura.

