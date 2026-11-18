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Europa Parlamento da Letônia aprova novo governo pró-europeu e pró-Ucrânia Após as eleições legislativas de 3 de outubro, a coalizão de centro-direita formada pela Lista Unida de Kulbergs e pela Aliança Nacional conta com uma estreita maioria de 51 deputados de um total de 100

O governo pró-europeu e pró-Ucrânia formado pelo primeiro-ministro da Letônia, Andris Kulbergs, foi aprovado no Parlamento.

Após as eleições legislativas de 3 de outubro, a coalizão de centro-direita formada pela Lista Unida de Kulbergs e pela Aliança Nacional conta com uma estreita maioria de 51 deputados de um total de 100.

Apesar da maioria apertada, na votação de terça-feira (17) também recebeu o apoio de deputados do partido Letônia Primeiro e o governo foi confirmado por 57 votos a favor, anunciou a Saeima, o parlamento unicameral letão.

O país báltico de 1,8 milhão de habitantes, membro da Otan e da UE desde 2004, considera a Rússia sua principal ameaça e aumentou seus gastos de defesa para quase 5% do PIB.

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