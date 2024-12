A- A+

DESARMAMENTO Parlamento da UE dá às empresas um ano extra para cumprir com lei de desmatamento De acordo com a nota, a proposta da Comissão em adiar acontece em resposta às preocupações levantadas pelo Estados-membros europeus

O Parlamento da União Europeia adotou um acordo político provisório com o Conselho Europeu que dá às empresas um ano extra para que cumpram com a lei de desmatamento. As novas regras, que serão aplicadas a partir de 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e em 30 de junho de 2026 para pequenas, proibirá a venda de produtos provenientes de terras desmatadas na União Europeia.

"Este tempo adicional visa ajudar empresas a implementar as regras de forma mais suave a partir da data de aplicação, sem prejudicar os objetivos da lei", menciona o informativo publicado nesta terça-feira, 17.

De acordo com a nota, a proposta da Comissão em adiar acontece em resposta às preocupações levantadas pelo Estados-membros europeus.

Antes que o adiamento possa entrar em vigor, o novo texto acordado precisa ser aprovado pelo Conselho e publicado no Diário Oficial da União Europeia antes do final de 2024.

Veja também

RIO DE JANEIRO Polícia do Rio faz ação na Rocinha para cumprir 34 mandados de prisão