A- A+

União Europeia Parlamento da UE vota para destravar acordo comercial com os EUA Votação abre caminho para negociações entre os eurodeputados

Parlamentares da União Europeia (UE) votaram para avançar nas negociações do acordo comercial do bloco com os Estados Unidos, dando mais um passo no sentido de implementar o pacto.

O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira (26) sua posição sobre o acordo, inicialmente fechado em julho de 2025 após meses de idas e vindas entre a Comissão Europeia e o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

A votação abre caminho para negociações entre os eurodeputados, os países da UE e a Comissão Europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também