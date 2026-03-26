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União Europeia

Parlamento da UE vota para destravar acordo comercial com os EUA

Votação abre caminho para negociações entre os eurodeputados

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Parlamentares da União Europeia (UE) votaram para avançar nas negociações do acordo comercial do bloco com os Estados Unidos, dando mais um passo no sentido de implementar o pacto.

O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira (26) sua posição sobre o acordo, inicialmente fechado em julho de 2025 após meses de idas e vindas entre a Comissão Europeia e o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

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A votação abre caminho para negociações entre os eurodeputados, os países da UE e a Comissão Europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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