América Latina

Parlamento da Venezuela aprova histórica lei de anistia por unanimidade

A lei deve levar à libertação de centenas de presos políticos

A lei segue agora para a sanção da presidente interina Delcy Rodríguez - Foto: Federico Parra/AFP

O Parlamento da Venezuela aprovou nesta quinta-feira (19), por unanimidade, uma histórica lei de anistia, que deve levar à libertação de centenas de presos políticos em 27 anos de chavismo.

A lei segue agora para a sanção da presidente interina Delcy Rodríguez, que impulsionou o projeto ao assumir o poder após a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em uma incursão militar dos Estados Unidos.

