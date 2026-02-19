América Latina
Parlamento da Venezuela aprova histórica lei de anistia por unanimidade
A lei deve levar à libertação de centenas de presos políticos
O Parlamento da Venezuela aprovou nesta quinta-feira (19), por unanimidade, uma histórica lei de anistia, que deve levar à libertação de centenas de presos políticos em 27 anos de chavismo.
A lei segue agora para a sanção da presidente interina Delcy Rodríguez, que impulsionou o projeto ao assumir o poder após a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em uma incursão militar dos Estados Unidos.