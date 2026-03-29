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ORIENTE MÉDIO Parlamento de Israel aprova orçamento de 2026 com forte aumento de gastos em defesa Legisladores aprovaram o texto orçamentário com 62 votos favoráveis e 55 contrários

O Parlamento de Israel aprovou, na madrugada desta segunda-feira (30, data local), o orçamento de 2026, que inclui um importante aumento dos gastos militares, enquanto o país segue envolvido em guerras em várias frentes.

Os legisladores do Knesset aprovaram o texto orçamentário com 62 votos declarados e 55 contrários. O orçamento total previsto para 2026 é de aproximadamente 850 bilhões de shekels (R$ 1,4 trilhão, na cotação atual).



“Como parte do orçamento atualizado, e à luz da Operação ‘Leão Rugindo’, mais de 30 bilhões de shekels [R$ 50 bilhões] foram acrescidos ao orçamento do Ministério da Defesa, elevando-o para mais de 142 bilhões de shekels [R$ 236 bilhões]”, indicou o Knesset em comunicado.

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