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Guerra no Oriente Médio

Parlamento do Irã discute projeto para criar taxa de navegação no Estreito de Ormuz

"Nós fornecemos sua segurança, e é natural que navios e petroleiros devam pagar tais taxas"

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Navios na costa de Dubai em meio à crise no Estreito de Ormuz Navios na costa de Dubai em meio à crise no Estreito de Ormuz  - Foto: AFP

Um projeto que oficializa a cobrança de taxas para navios que cruzam o Estreito de Ormuz está em discussão no Parlamento do Irã.

O parlamentar Mohammadreza Rezaei Kouchi disse às agências Fars e Tasnim, ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, que a ideia é manter a "soberania, o controle e a supervisão" sobre a passagem e também "criar uma fonte de receita" para o país.

"Isso é totalmente natural, assim como mercadorias pagam taxas de trânsito ao passar por outros corredores, o Estreito de Ormuz também é um corredor", afirmou Kouchi. "Nós fornecemos sua segurança, e é natural que navios e petroleiros devam pagar tais taxas."

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Há relatos de que o Irã tem cobrado até US$ 2 milhões para garantir a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz em segurança desde o início da guerra, no dia 28. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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