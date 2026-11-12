Parlamento espanhol aprova medidas para proteger direito à moradia após greve geral
Decreto-lei havia sido rejeitado no início de outubro pelos deputados, o que precipitou a antecipação das eleições pelo presidente do Governo, Pedro Sánchez
A comissão permanente do Congresso espanhol, que assume as funções do Parlamento após a sua dissolução antes das eleições de 29 de novembro, aprovou nesta quinta-feira (12) medidas para proteger o direito à moradia, um dia após uma greve geral com manifestações em massa.
O texto, que a direita prometeu revogar caso chegue ao poder, suspende até 2030 os despejos de vulneráveis e estabelece medidas contra os chamados fundos "abutres".
O decreto-lei havia sido rejeitado no início de outubro pelos deputados, o que precipitou a antecipação das eleições pelo presidente do Governo, Pedro Sánchez.
Outro texto, que incluía a renovação automática dos contratos de locação, foi rejeitado, como já havia sido em sua primeira análise.
Ao todo, 35 deputados votaram a favor do primeiro texto, contra 34 votos contrários, dentro desse órgão especial composto por 69 membros.
O resultado foi inverso para o segundo decreto-lei, muito criticado pelos proprietários, rejeitado por 35 votos contra 34.
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Essas votações ocorreram um dia após a primeira greve geral na Espanha desde 2012, convocada para defender o acesso à moradia e o poder de compra.
Milhares de pessoas marcharam pacificamente por todo o país. Em Madri 120.000 manifestantes se reuniram e 55.000 em Barcelona, com alguns incidentes no final em ambas as cidades.
O acesso à moradia continua sendo a principal preocupação dos espanhóis, que muitas vezes têm a maior parte de sua renda absorvida pelo aluguel ou financiamento, com uma inflação que atingiu 4,9% em outubro, segundo dados oficiais.
A greve convocada pelos sindicatos seguiu a esteira do movimento iniciado no fim de setembro com a morte da madrilenha Maricarmen Abascal, de 87 anos, dias após ser despejado do apartamento onde viveu por sete décadas.
Favorito nas pesquisas para as eleições de 29 de novembro, o Partido Popular (direita) comprometeu-se a revogar as novas medidas sobre moradia se conseguir retornar ao poder após oito anos de governo de esquerda de Sánchez.