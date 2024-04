A- A+

EUROPA Parlamento Europeu aprova a reforma do Pacto de Migração e Asilo Agora o novo regulamento deve ser aprovado formalmente pelos 27 países-membros

A sessão plenária do Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (10), uma reforma profunda e controversa do Pacto de Migração e Asilo, que reforça os controles fronteiriços e estabelece um sistema de solidariedade entre os membros do bloco.

A sessão de votação foi brevemente interrompida por um protesto barulhento na escadaria do plenário. Agora o novo regulamento deve ser aprovado formalmente pelos 27 países-membros.

O chamado 'Pacto sobre Migração e Asilo' é resultado de um delicado compromisso sobre um tema que divide o bloco há anos e os negociadores desejavam que a reforma fosse aprovada antes das eleições europeias de junho.

De acordo com a Agência de Asilo da UE, os pedidos de acolhimento em 2023 atingiram 1,14 milhão nos países do bloco (além de Noruega e Suíça), sua marca mais elevada desde 2016.

Veja também

BRASIL Sonda da Petrobras que fez descoberta na Margem Equatorial volta para bacia de Campos