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União Europeia Parlamento Europeu aprova criação de centros de deportação de migrantes fora da UE Votação, realizada em Estrasburgo, terminou com 418 votos a favor e 218 contra, num contexto de persistência das políticas migratórias na Europa e avanço eleitoral da extrema direita

Os legisladores europeus aprovaram, nesta quarta-feira (17), novas regras migratórias que ampliam os poderes de detenção das autoridades e permitem a criação de centros de deportação de migrantes fora da União Europeia.

A votação, realizada em Estrasburgo, terminou com 418 votos a favor e 218 contra, num contexto de persistência das políticas migratórias na Europa e avanço eleitoral da extrema direita.

A medida foi celebrada por parlamentares de direita e extrema direita, enquanto a esquerda reagiu com gritos de “vergonha”. O texto é criticado por organizações de direitos humanos.

“Este regulamento deixa claro que somos nós, e não os traficantes, que decidimos quem pode permanecer na União Europeia e quem deve partir”, afirmou Magnus Brunner, comissário europeu para Migração.

A reforma autoriza os países do bloco a criarem "centros de retorno" fora das fronteiras da UE, para onde possam ser enviados migrantes sem direito de permanência no território europeu.

Dinamarca, Áustria, Grécia, Alemanha e Países Baixos já estudaram essas estruturas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que o objetivo é concluir os primeiros acordos em 2026 para que os centros operem em 2027.

"Um capítulo sombrio"

Além dos centros de retorno, a reforma obriga os migrantes à expulsão a deixar o território europeu e a cooperar com as autoridades. Quem não cumprir a determinação, por risco de segurança considerado ou apresentar risco de fuga poderá ser detido por até dois anos.

Maria Nyman, da organização católica Caritas, alertou que a medida pode “estigmatizar e criminalizar os migrantes” e alimentar a polarização.

As novas regras também permitem que as autoridades revistem cidadãos de países terceiros, suas residências ou outros “locais pertinentes”, além de apreender bens pessoais para garantir expulsões.

Alessandro Zan, do grupo social-democrata S&D, classificou a reforma como “um capítulo sombrio para a Europa”. Segundo ele, o texto abre caminho para deportações forçadas, controles “ao estilo do ICE da era Trump” e para a detenção de pessoas que não cometeram crimes.

Os defensores alegam que os centros de retorno facilitarão as repatriações e terão efeito dissuasório sobre os migrantes irregulares. Críticos questionam sua eficácia e comparam essas estruturas a "buracos negros".

A lei ainda precisa do aval formal dos Estados-membros, que já a apoiaram provisoriamente.

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