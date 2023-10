Parlamento Europeu concede prêmio Sakharov à iraniana Mahsa Amini

A- A+

O Parlamento Europeu anunciou nesta quinta-feira (19) que concedeu o prêmio Sakharov à Liberdade de Consciência a Mahsa Amini, uma jovem iraniana que morreu em 2022 quando estava sob custódia policial, e ao movimento "Mulher, Vida e Liberdade".

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou, durante o anúncio, que a morte de Amini "deu início a um movimento liderado por mulheres que está fazendo história".

No processo de seleção, Amini e o movimento que ela inspirou receberam o apoio enfático dos três principais blocos políticos representados no Parlamento Europeu.

Amini foi detida em setembro do ano passado pela Polícia da Moralidade do Irã por supostamente violar o código de vestimenta do país. Ela morreu quando estava sob custódia policial. Amini tinha 22 anos.

A morte de Amini provocou protestos no Irã e desencadeou o nascimento do movimento "Mulher, Vida e Liberdade".

O reconhecimento de Mahsa Amini acontece duas semanas após o anúncio do prêmio Nobel da Paz para a ativista iraniana Narges Mohammadi, de 51 anos e atualmente detida.

O prêmio Sakharov à Liberdade de Consciência é concedido anualmente pelo Parlamento Europeu e presta homenagem ao físico nuclear e dissidente soviético Andrei Sakharov, prêmio Nobel da Paz de 1975.

O prêmio inclui uma recompensa de 50.000 euros (R$ 268.000) e será entregue no dia 13 de dezembro.

Em 2022, o prêmio Sakharov foi concedido ao povo da Ucrânia.

