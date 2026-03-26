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Deepfakes

Parlamento Europeu dá mais um passo para proibir 'deepfakes' sexuais gerados por IA

Medida Bruxelas foi incluída em um texto aprovado por uma esmagadora maioria (569 votos a favor e 45 contra) durante uma sessão plenária

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Parlamento Europeu dá mais um passo para proibir 'deepfakes' sexuais gerados por IAParlamento Europeu dá mais um passo para proibir 'deepfakes' sexuais gerados por IA - Foto: Frederick Florin/AFP

O Parlamento Europeu deu, nesta quinta-feira (26), mais um passo rumo à prescrição de programas de inteligência artificial na UE que permitiriam a "nudez" de pessoas sem o seu consentimento, uma medida especificada pelos Estados-membros.

A medida Bruxelas foi incluída em um texto aprovado por uma esmagadora maioria (569 votos a favor e 45 contra) durante uma sessão plenária.

Segundo um comunicado do Parlamento, a medida visa proibir "sistemas de nudez que utilizam IA para criar ou manipular imagens sexualmente explícitas ou íntimas que se assemelham a uma pessoa real identificável sem o seu consentimento".

Sistemas de IA que possuem "medidas de segurança eficazes" para prevenir essas práticas não serão afetadas.

Os Estados-membros da UE também aprovaram uma medida semelhante neste mês. Agora, temos de negociar com o Parlamento para chegar a um consenso sobre a redação da medida antes que esta possa ser renovada.

Essas iniciativas surgiram após a introdução, há alguns meses, de uma funcionalidade no Grok, o assistente de inteligência artificial de Elon Musk, que permite aos usuários criar imagens hiper-realistas (ou deepfakes) de mulheres e crianças novas a partir de fotos reais.

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Este caso gerou controvérsia especial em diversos países e levou a uma investigação da UE.

No mesmo documento, o Parlamento também aprovou o adiamento de novas regulamentações europeias sobre sistemas de inteligência artificial de alto risco — ou seja, aqueles que operam em áreas sensíveis como segurança, saúde ou direitos fundamentais.

Essas regulamentações deverão entrar em vigor em agosto de 2026.

Assim como os Estados-membros, os eurodeputados propuseram dados fixos para este adiamento: 2 de dezembro de 2027 para sistemas independentes, programas de alto risco e 2 de agosto de 2028 para aqueles integrados em outros ou produtos.

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