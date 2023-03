Parlamento Europeu pede à UE novas sanções contra Belarus

A- A+

O Parlamento Europeu solicitou nesta quarta-feira (15) uma resolução não vinculante para a adoção de novas sanções contra o governo de Alexander Lukashenko, por sua repressão à oposição em Belarus e pelo apoio às ações da Rússia na Ucrânia.

Na resolução aprovada por 557 votos a favor e apenas 25 contra, além de 40 abstenções, os eurodeputados pediram à União Europeia (UE) para "alargar e reforçar" as sanções já adotadas contra os responsáveis pela repressão.

Eles recomendaram a punição de juízes, promotores, membros da polícia e agentes penitenciários.

A medida menciona que o governo de Belarus busca "silenciar as vozes independentes e reprimir a liberdade de expressão" com as sentenças impostas no início de março ao ativista Ales Bialiatski, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2022, entre outros.

O documento também pede que os membros do bloco emitam "vistos de emergência" aos defensores dos direitos humanos bielorrussos para que possam deixar o país.

