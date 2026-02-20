A- A+

TARIFAS Parlamento Europeu se reunirá na segunda-feira para discutir o acordo comercial com os EUA A reunião já estava marcada antes da Suprema Corte dos EUA derrubar nesta sexta-feira, 20, as tarifas impostas por Donald Trump

Entre 23 e 24 de fevereiro, os membros do Parlamento Europeu votarão sobre as duas propostas legislativas que implementam os compromissos da União Europeia resultantes do acordo UE-EUA alcançado em 2025.

Além disso, os membros votarão em um projeto de resolução que estabelece a posição do Parlamento em vista da 14ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) e sobre um acordo de cotas tarifárias entre o bloco e a China após o Brexit.

"Os membros serão informados sobre a aplicação de direitos compensatórios impostos a veículos elétricos a bateria da China e os últimos desenvolvimentos relativos à aceitação de um compromisso de preço", apontou o Parlamento em nota.

A reunião já estava marcada antes da Suprema Corte dos EUA derrubar nesta sexta-feira, 20, as tarifas impostas por Donald Trump com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).



Veja também