TARIFAS

Parlamento Europeu se reunirá na segunda-feira para discutir o acordo comercial com os EUA

A reunião já estava marcada antes da Suprema Corte dos EUA derrubar nesta sexta-feira, 20, as tarifas impostas por Donald Trump

Parlamento Europeu se reunirá na segunda-feira para discutir o acordo comercial com os EUA - Foto: Frederick Florin/AFP

Entre 23 e 24 de fevereiro, os membros do Parlamento Europeu votarão sobre as duas propostas legislativas que implementam os compromissos da União Europeia resultantes do acordo UE-EUA alcançado em 2025.

Além disso, os membros votarão em um projeto de resolução que estabelece a posição do Parlamento em vista da 14ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) e sobre um acordo de cotas tarifárias entre o bloco e a China após o Brexit.

"Os membros serão informados sobre a aplicação de direitos compensatórios impostos a veículos elétricos a bateria da China e os últimos desenvolvimentos relativos à aceitação de um compromisso de preço", apontou o Parlamento em nota.

Leia também

• Lula: "Não precisamos de guerras tarifárias, nem uma nova guerra fria entre China e EUA"

• Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas coloca em xeque US$ 133 bi já arrecadados

• EUA negocia para que Índia compre petróleo venezuelano

A reunião já estava marcada antes da Suprema Corte dos EUA derrubar nesta sexta-feira, 20, as tarifas impostas por Donald Trump com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).
 

