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Internacional Parlamento venezuelano apoia presença de presidente interina na ONU Rodríguez governa a Venezuela desde janeiro, depois que Nicolás Maduro foi capturado em Caracas por forças americanas e levado aos Estados Unidos acusado de narcotráfico

O Parlamento da Venezuela aprovou, nesta quarta-feira (23), um acordo de respaldo à presença da presidente interina, Delcy Rodríguez, na Assembleia Geral da ONU, em meio a questionamentos por sua aproximação política com os Estados Unidos.

Na sessão, um pequeno grupo de deputados da oposição afirmou que o debate parlamentar deve se concentrar na solução urgente dos problemas do país.

Rodríguez governa a Venezuela desde janeiro, depois que Nicolás Maduro foi capturado em Caracas por forças americanas e levado aos Estados Unidos acusado de narcotráfico. Na terça-feira, ela se reuniu em Nova York com o presidente americano, Donald Trump, um encontro que qualificou como "histórico".

"A participação estratégica" da presidente interina na ONU "constitui um veículo indispensável para fortalecer as relações internacionais da Venezuela", diz o texto aprovado por maioria qualificada na Assembleia Nacional.

O chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, criticou aqueles que questionam sua presença na ONU, ao destacar que o governo escolheu "o caminho da diplomacia, que já está dando frutos reais, verdadeiros".

Delcy Rodríguez se reuniu com representantes de organismos multilaterais e nesta quarta se encontrou com a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, e com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten.

A deputada de oposição Amelia Belisario questionou o debate parlamentar sobre a participação de Rodríguez na ONU. "O bem-estar social não se decreta em Nova York. O bem-estar social se constrói aqui, com transparência e com institucionalidade", declarou.

Em paralelo, centenas de partidários do governo marcharam em Caracas em apoio a Rodríguez.

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