Paróquia de Casa Forte leva atendimento médico e serviços à população carente

A- A+

Os voluntários da Igreja de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, realizaram uma ação solidária para cerca de 300 pessoas das comunidades localizadas no entorno da paróquia. A iniciativa levou atendimento nas áreas de oftalmologia, odontologia, cardiologia, nutrição, psicologia e também ofereceu serviços de vacinação, emissão de documentos, consultas jurídicas e exames de mamografia.

Cercada por seis comunidades carentes, a Paróquia de Casa Forte realiza mensamente ações para os moradores do entorno da Igreja. A paróquia também mantém uma creche que atende 300 crianças do bairro.

O Hope e o Hospital Santa Luzia, unidades de saúde que integram o grupo Vision One e estão presentes no bairro de Casa Forte, disponibilizaram profissionais para a ação social e um consultório móvel. Ao todo, foram quase 300 pessoas atendidas pela equipe das unidades. "Foram mais de 50 voluntários ajudando para atender à população carente", afirmou o diretor médico do Hope, Vasco Bravo Filho.

Os hospitais também doaram mais de 120 armações de óculos e colírios, através de uma parceria com as empresas Ótica Diniz, Zeiss e Latinofarma. Os pacientes que precisavam de atendimento complementar foram encaminhados para a Fundação Santa Luzia, também localizada em Casa Forte.

Além dos profissionais do Hope e do Hospital Santa Luzia, a ação social da Paróquia de Casa Forte teve o apoio da Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco, juntamente com empresas como Expor Nordeste, Icordis, Diagnóstika, Farmácia Esperança, Rei das Coxinhas, Docctor Med, entre outros.



Veja também

CHUVAS Chuvas no Recife estão acima da média para setembro? Entenda explicação da Apac e saiba índices