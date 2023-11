Paróquia de Casa Forte promove doação de óculos para população carente da Zona Norte do Recife

A- A+

Com o objetivo de possibilitar o acesso à saúde da população carente da Zona Norte do Recife, a Paróquia de Casa Forte realizou, no final de semana, a entrega de mais de 100 óculos para moradores das comunidades localizadas no entorno do templo religioso.

A distribuição aconteceu como complemento de uma iniciativa realizada pela igreja em setembro, que ofereceu consultas oftalmológicas gratuitas para cerca de 300 pessoas. Durante a ação social, realizada por voluntários da Igreja de Casa Forte, também foram distribuídas 250 cestas básicas.

As armações dos óculos foram doadas pelo HOPE e o Hospital Santa Luzia, unidades de saúde que integram o grupo Vision One e proporcionaram a distribuição dos óculos por meio de uma parceria entre as Óticas Diniz Prime e a fabricante de lentes Zeiss.

O diretor médico do HOPE, Vasco Bravo Filho, comentou sobre a importância da ação social.

"Já é nosso segundo ano nessa parceria e foi bem gratificante. A gente conseguiu não só atender, mas também doar os óculos para os pacientes que necessitavam e fechar um ciclo de reabilitação. Se a pessoa precisa dos óculos e não os tem, ela pode até ser considerada cega do ponto de vista da lei, não consegue trabalhar, enxergar bem. Então conseguimos detectar o problema e trazer a solução”, afirmou o médico oftalmologista.

Além das ações de saúde, a paróquia também é responsável por outras iniciativas. Durante o mês de outubro, os paroquianos promoveram a Festa da Vitória Régia, com barracas de alimentação, parque de diversão e atrações musicais. O total da renda obtida com o evento foi revertido às obras sociais da paróquia.

Em setembro, o local promoveu atendimento nas áreas de oftalmologia, odontologia, cardiologia, nutrição, psicologia e também ofereceu serviços de vacinação, emissão de documentos, consultas jurídicas e exames de mamografia.

Além disso, a paróquia também é responsável pela manutenção de uma creche que atende 300 crianças do bairro e realiza a distribuição de cerca de 400 cestas básicas.

Veja também

Uruguai Censo mostra Uruguai com população estagnada, envelhecida, urbana e com mais imigrantes