Paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife celebram São Francisco; confira programação

Fiéis e devotos de todo o mundo celebram na próxima quarta-feira (4) São Francisco de Assis, um dos santos mais queridos e emblemáticos da história da Igreja Católica.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), quatro paróquias são dedicadas ao patrono: Rio Doce (Olinda), Vila Torres Galvão (Paulista), Timbi (Camaragibe) e UR-7 Várzea (Recife). Todas celebram a festa em honra ao padroeiro com vários dias de duração, tendo início já nesta semana. [Confira as programações no final do texto]

Além disso, várias capelas na região também são dedicadas ao santo padroeiro dos animais, incluindo a Capela de São Francisco, na Vila Santa Luzia, que faz parte da Paróquia da Torre, no Recife.

As festividades em honra a São Francisco vão além das celebrações eucarísticas. Muitas paróquias e capelas realizam a tradicional bênção dos animais, que inclui orações e a aspersão de água benta sobre os animais de estimação dos fiéis. Mesmo as paróquias que não têm São Francisco como padroeiro aderem a essa bela tradição, como a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Madalena.

O Convento de São Francisco, em Olinda, está celebrando o padroeiro de maneira especial neste ano. O convento está promovendo ações sociais, shows e até um passeio ciclístico, proporcionando uma visão jovem a uma das mais antigas construções da cidade histórica.

O presépio do convento já está montado, uma antecipação que faz parte das comemorações dos 800 anos da ordem religiosa. Vale lembrar que foi São Francisco quem montou o primeiro presépio da história, iniciando assim uma tradição natalina que perdura até hoje.

Paróquia São Francisco de Assis — Rio Doce, Olinda - 25 de setembro a 4 de outubro

Paróquia São Francisco de Assis — Torres Galvão, Paulista - 29 de setembro a 8 de outubro

Paróquia São Francisco de Assis — Timbi, Camaragibe - 28 de setembro a 4 de outubro



>> Confira programação de outras igrejas dedicadas a São Francisco no site da AOR



São Francisco de Assis

Nascido em 1182, na pitoresca cidade de Assis, na Itália, este santo, cujo nome original era João, deixou um legado duradouro de amor aos pobres, simplicidade, apreço pela natureza e proteção dos animais.

A história de São Francisco é marcada por uma jornada espiritual extraordinária. Filho de Pedro de Bernardone, um comerciante que viajava frequentemente à França, ele recebeu o nome de Francisco em homenagem ao país onde seu pai realizava negócios prósperos. No entanto, ao atingir a idade de 25 anos, Francisco fez votos de pobreza, dedicando sua vida a viver com os desfavorecidos e servir aos necessitados. Sua compaixão e generosidade inspiraram a fundação da Ordem dos Franciscanos.

Em 1226, aos 34 anos de idade, São Francisco faleceu, mas sua influência perdura até os dias de hoje. O Papa Gregório IX canonizou-o apenas dois anos após sua morte, em 1184. Sua memória é celebrada com carinho por milhões de pessoas em todo o mundo.

