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FÉ Paróquias do Recife e RMR celebram 8º centenário de São Francisco de Assis; veja programações Missas, procissões, bênção dos animais e momentos de oração marcam o fim de semana dedicado ao padroeiro

As paróquias dedicadas a São Francisco de Assis no Recife e na Região Metropolitana (RMR) realizam, neste sábado (3) e domingo (4), uma série de celebrações para marcar o VIII Centenário do Trânsito do santo italiano, que morreu em 3 de outubro de 1226.

Missas, procissões, bênção dos animais, novenas e momentos de oração integram a programação, que também celebra o ano jubilar dedicado ao religioso e busca reunir fiéis em torno de sua trajetória e espiritualidade.

Na última quinta-feira (1º), a comunidade do Timbi vivenciou a 8ª noite do novenário em honra a São Francisco de Assis, com a presença de Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife, que presidiu a Santa Missa. | Foto: Pascom/Paróquia do Timbi

Nascido em Assis, na Itália, entre 1181 e 1182, Francisco era filho de um comerciante e viveu uma juventude ligada à riqueza antes de passar por um processo de conversão religiosa.

A partir dessa mudança, adotou uma vida marcada pela pobreza e pelo Evangelho e deu origem à Ordem dos Frades Menores, conhecida como Franciscanos.

A regra franciscana passou a orientar os religiosos pela obediência, pobreza e castidade, enquanto o Tau, letra do alfabeto hebraico em forma de cruz, tornou-se um dos símbolos associados ao santo.

A trajetória de Francisco também está ligada a Santa Clara de Assis, que, inspirada por sua forma de vida, decidiu seguir o mesmo caminho de simplicidade e dedicação religiosa.

Ela fundou a comunidade que deu origem às Clarissas, também conhecidas como Ordem de Santa Clara.

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Em outro episódio marcante, durante as Cruzadas, em 1219, Francisco atravessou as linhas de conflito e encontrou o sultão muçulmano do Egito, al-Malik al-Kamil, em uma tentativa de diálogo em meio àquela guerra de proporções globais, conseguindo estabelecer uma comunicação apaziguadora entre ambos os lados

Em 1223, em Greccio, também organizou uma representação do nascimento de Jesus que ficou associada à origem da tradição do presépio.

A prática se consolidou na preparação para o Natal e, no período do Advento, o presépio ganha importância ao ajudar os fiéis a vivenciarem o tempo de espera e preparação para a celebração do nascimento de Cristo.

O legado de São Francisco de Assis atravessa oito séculos e permanece associado à paz, à fraternidade e ao respeito pela criação. | Foto: Pascom/Paróquia de Rio Doce

Já em 1224, durante um período de oração no Monte Alverne, recebeu os estigmas, marcas associadas às chagas da Paixão de Cristo e consideradas, na tradição franciscana, um sinal de sua identificação espiritual com Jesus.

O ano de 2026 é celebrado pela Igreja como o Ano de São Francisco e marca o VIII Centenário de sua morte, ou seja, 800 anos da páscoa individual, segundo o catolicismo, do santo italiano.

O período jubilar especial foi estabelecido pelo Vaticano de 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027, em referência ao chamado trânsito do santo, ocorrido em 3 de outubro de 1226.

Entretanto, a data de 4 de outubro permanece dedicada à solenidade litúrgica de São Francisco de Assis mundialmente.

Programação das Paróquias

Recife - UR/07 Várzea e Ibura de Baixo

Na Paróquia São Francisco de Assis, na UR-7, na Várzea, Zona Oeste do Recife, a programação deste sábado (3) começa às 19h, com a novena, seguida de missa às 19h30.

A celebração terá como convidados a Paróquia São Sebastião, do Cordeiro, e a Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Apostolado da Oração será responsável pela noite, com arrecadação de farinha como gesto concreto.



No domingo (4), a programação começa às 16h, com a concentração para a procissão de encerramento e a oração do terço no Padre Dehon.

A procissão será realizada às 16h30, seguida de missa às 17h, com toda a comunidade paroquial como noiteira. A celebração será presidida por Dom Antônio Fernando Saburido, OSB, e terá o arroz como gesto concreto.

Na Capela São Francisco de Assis, no Ibura de Baixo, pertencente à Paróquia Cristo Redentor, no Jordão, Zona Sul do Recife, a programação será realizada entre este sábado e domingo.

No primeiro dia, às 18h30, haverá uma procissão de encerramento, com saída da Casa de Virgínia, na Rua Fernandes Belo, nº 192, seguida de celebração eucarística às 19h30, presidida pelo padre Edicarlos Alves, integrante do grupo religioso Missionários Oblatos de Maria Imaculada (OMI).



No domingo, dia da solenidade de São Francisco de Assis, a programação começa às 8h30, com a bênção dos animais. Às 9h30, será realizada a celebração eucarística, presidida pelo padre Pedro Paulo, OMI. A capela fica na Rua Emílio Monteiro Fonseca, nº 1409, no Ibura de Baixo.

Paulista - Vila Torres Galvão

Na Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Torres Galvão, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR) o sábado será marcado, às 18h, pela missa e, às 19h30, pela celebração do Trânsito de São Francisco de Assis.

A programação reúne a Comunidade Santa Paula Frassinetti, do Sítio Fragoso, e a Comissão de Pastoral Paroquial para a Vida e a Família, com o Vicariato Paulista, a Juventude Franciscana (Jufra) e a Ordem Franciscana Secular (OFS) como noiteiros.



Já no domingo, a festa chega ao encerramento com a Missa do Irmão Sol, às 6h, quando também será fundado o núcleo da Ordem Franciscana Secular na paróquia. A bênção dos animais está prevista para as 9h.

Às 18h, será realizada a procissão do andor pelas ruas de Vila Torres Galvão, seguida pela Missa Solene de encerramento, às 19h30, presidida por Dom Paulo Jackson.

Olinda - Rio Doce

Em Rio Doce, Olinda, na RMR, a programação da Paróquia São Francisco de Assis concentra o encerramento da festa neste sábado (3).

Às 7h, haverá repique de sinos e alvorada festiva, seguida pela bênção dos animais, às 8h, na quadra da matriz. A missa solene será celebrada às 10h, com presidência de Dom Nereudo Freire Henrique. Às 18h, estão previstas orações a São Francisco e a concentração para a procissão na Capela de Sant’Ana, na Prainha.

A procissão com a imagem primitiva do santo começa às 18h30, seguida, às 19h30, pela celebração eucarística de encerramento da festa de 2026.

Os paroquianos e devotos de São Francisco de Assis são os noiteiros da programação.

Camaragibe - Timbi

No bairro do Timbi, em Camaragibe, na RMR, a Paróquia São Francisco de Assis realiza, neste sábado, a recitação do Santo Terço, às 18h, seguida pela procissão do andor, às 19h.

O cortejo sairá da casa da senhora Cristina, na Rua Luiz Alves, nº 280, em direção à matriz. Às 19h30, haverá Santa Missa, presidida por Dom Fernando Saburido.

A celebração contará com a participação das comunidades da paróquia e de devotos do santo. Como gesto concreto, a comunidade arrecadará materiais de higiene pessoal.

A festa tem como tema “Com São Francisco de Assis, somos Igreja em missão, celebrando os 350 anos da Diocese de Olinda” e como lema “Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz”.

Convento de São Francisco, em Olinda

No Sítio Histórico de Olinda, o Convento de São Francisco também faz parte das celebrações do centenário. Fundado em 1585, o conjunto é considerado o exemplar franciscano mais antigo do país e teve sua construção iniciada com a chegada da Ordem Franciscana ao Brasil.

No local, está sendo realizada uma programação celebrativa de 1º a 4 de outubro, com as informações divulgadas diariamente pelo Instagram do templo religioso.

A última quinta-feira (1º) foi dedicada aos seminários; a última sexta (2), à vida religiosa consagrada; e este sábado (3), à Família Franciscana.

A programação chega ao dia dedicado ao padroeiro neste domingo (4), dentro das comemorações que relembram oito séculos do trânsito de São Francisco e de seu legado para a tradição franciscana.

Bênção dos animais

As celebrações na UR-7 (Várzea), Jordão, Torres Galvão, Rio Doce e Timbi fazem parte da programação dedicada a São Francisco de Assis.

Entre elas, a bênção dos animais está prevista no Jordão, Torres Galvão e Rio Doce, reforçando uma tradição associada ao santo, conhecido por sua relação de respeito e cuidado com a criação, a fauna e a flora.

A bênção também foi realizada na Paróquia Bom Jesus do Arraial, em Casa Amarela, neste sábado (3), às 9h15. Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Madalena, o momento ocorreu às 16h, na Praça Eça de Queiroz.

As comunidades convidam os fiéis a levarem seus animais de estimação para receber a bênção.

No domingo (4), a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte, realiza a tradicional Bênção dos Animais das 9h às 10h, em frente à Igreja Matriz. A comunidade também arrecada rações para cães e gatos em situação de necessidade, como gesto concreto ligado à celebração.

Em Casa Caiada, Olinda, a Paróquia São José promove a bênção no domingo (4), às 13h. A tradição remete à espiritualidade de São Francisco, que celebrava a criação como expressão da obra de Deus.

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