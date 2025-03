A- A+

Incêndio Parque da Disney pega fogo nos EUA; veja vídeo Incêndio aconteceu no Epcot, no complexo Disney World, em Orlando; não houve feridos

Um incêndio de pequenas proporções foi registrado no parque temático Epcot, no complexo Disney World, em Orlando, EUA.

O incidente aconteceu no último sábado (22).

A atração Remy's Ratatouille Adventure foi atingida e os visitantes tiveram que evadir o local.

Felizmente, não houve feridos.

Nas redes sociais, circularam vídeos mostrando a réplica da Torre Eiffel pegando fogo e formando uma coluna de fumaça preta.

Segundo autoridades locais, os bombeiros foram acionados e apagaram o incêndio rapidamente.

De acordo com o portal The Sun, um porta-voz da Disney disse que o incêndio começou por volta de 19h (horário local) em um refrigerador que estava alojado atrás do Pavilhão da França em uma área de bastidores.

O fogo foi controlado por volta das 19h20. A causa do incêndio ainda não foi descoberta.

Na manhã deste domingo (23) o local teve autorização para reabrir o parque temático.

