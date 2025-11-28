A- A+

Pump track Parque da Jaqueira ganha área dedicada aos esportes sobre rodas; pista será inaugurada neste sábado Inauguração contará com uma programação especial em seu primeiro dia

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, inaugura, neste sábado (29), uma nova área de lazer e esportes para os visitantes do equipamento: a pista de pump track.

A inauguração contará com uma programação especial das 8h às 10h com muita música, comidas, distribuição de brindes e atividades voltadas ao esporte e ao movimento.

A pump track é uma pista com curvas e ondulações que permite a prática de diferentes modalidades, entre elas o bicicross, além de outras experiências sobre rodas com bicicleta, skate, patins e patinete.

O novo equipamento promete uma experiência mais dinâmica, acessível e voltada para a convivência entre diversos públicos.

O projeto da pista foi desenvolvido por Luiz Lancelotti, esportista e projetista reconhecido nacionalmente pela concepção de estruturas voltadas para esportes sobre rodas.

O novo equipamento integra o conjunto de melhorias em andamento no parque, realizados pela concessionária Viva do Brasil.

Melhorias contínuas

Mais um espaço de conforto e lazer para toda a família, a pista é aberta ao público e integra uma das primeiras grandes entregas do conjunto de obras de requalificação nos parques administrados pela Viva do Brasil.

Ao todo, já foram investidos cerca de R$ 5 milhões em melhorias na unidade, incluindo a nova pista de pump track, a requalificação do parque infantil com brinquedos para crianças de 4 a 13 anos — que será iniciada em breve —, além da instalação de um bicicletário e outros equipamentos.

Desde o início da concessão, a Viva do Brasil vem reforçando ações de zeladoria e segurança no Parque da Jaqueira, com a implantação de sistema de videomonitoramento, aumento do efetivo de vigilância, melhoria da iluminação — incluindo luminárias solares —, podas regulares, higienização dos banheiros e instalação de novos bebedouros, entre outras medidas.

Serviço:

Data: neste sábado (29)

Horário: das 8h às 10h

Local: Parque da Jaqueira – área da pump track

Veja também