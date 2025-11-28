Sex, 28 de Novembro

Pump track

Parque da Jaqueira ganha área dedicada aos esportes sobre rodas; pista será inaugurada neste sábado

Inauguração contará com uma programação especial em seu primeiro dia

Nova pista de pump track do Parque da JaqueiraNova pista de pump track do Parque da Jaqueira - Foto: Divulgação

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, inaugura, neste sábado (29), uma nova área de lazer e esportes para os visitantes do equipamento: a pista de pump track.

A inauguração contará com uma programação especial das 8h às 10h com muita música, comidas, distribuição de brindes e atividades voltadas ao esporte e ao movimento.

A pump track é uma pista com curvas e ondulações que permite a prática de diferentes modalidades, entre elas o bicicross, além de outras experiências sobre rodas com bicicleta, skate, patins e patinete.

O novo equipamento promete uma experiência mais dinâmica, acessível e voltada para a convivência entre diversos públicos.

O projeto da pista foi desenvolvido por Luiz Lancelotti, esportista e projetista reconhecido nacionalmente pela concepção de estruturas voltadas para esportes sobre rodas.

O novo equipamento integra o conjunto de melhorias em andamento no parque, realizados pela concessionária Viva do Brasil. 

Melhorias contínuas
Mais um espaço de conforto e lazer para toda a família, a pista é aberta ao público e integra uma das primeiras grandes entregas do conjunto de obras de requalificação nos parques administrados pela Viva do Brasil.

Ao todo, já foram investidos cerca de R$ 5 milhões em melhorias na unidade, incluindo a nova pista de pump track, a requalificação do parque infantil com brinquedos para crianças de 4 a 13 anos — que será iniciada em breve —, além da instalação de um bicicletário e outros equipamentos.

Desde o início da concessão, a Viva do Brasil vem reforçando ações de zeladoria e segurança no Parque da Jaqueira, com a implantação de sistema de videomonitoramento, aumento do efetivo de vigilância, melhoria da iluminação — incluindo luminárias solares —, podas regulares, higienização dos banheiros e instalação de novos bebedouros, entre outras medidas.

Serviço:
Data: neste sábado (29)
Horário: das 8h às 10h
Local: Parque da Jaqueira – área da pump track

 

