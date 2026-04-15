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Saúde Parque da Jaqueira recebe ação de conscientização sobre saúde vocal Ação será promovida pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (CREFONO-4)

O Parque da Jaqueira, no Recife, sediará mais uma edição da Campanha da Voz, ação em alusão ao Dia Mundial da Voz, celebrado nesta quinta-feira (16), pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região. Com ações gratuitas voltadas à população, a iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância dos cuidados com a voz, instrumento essencial de comunicação e expressão humana.

Criada no Brasil em 1999 e reconhecida internacionalmente desde 2003, a Campanha da Voz surgiu diante da necessidade de alertar a população sobre a alta incidência de doenças relacionadas à laringe, incluindo o câncer de laringe, além de promover hábitos saudáveis e prevenção de distúrbios vocais.

Ao longo dos anos, a ação se consolidou como uma das principais estratégias de educação em saúde na área da fonoaudiologia, levando informação acessível à população e ampliando o alcance da prevenção. A campanha também fortalece o papel do fonoaudiólogo na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida.

Em 2026, a mobilização ganha ainda mais relevância ao dialogar com o tema nacional da campanha “Sua voz, sua história”, promovido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que destaca a voz como um elemento único da identidade humana, capaz de refletir emoções, vivências e saúde ao longo da vida.

A voz é uma das principais ferramentas de comunicação humana e está presente não apenas no ensino, mas também em diversas profissões como jornalismo, direito, atendimento, vendas, canto e liderança.

Por meio dela, é possível ensinar, influenciar, acolher e transformar realidades. Nesse contexto, a Fonoaudiologia desempenha um papel essencial na promoção, prevenção e cuidado com a saúde vocal, contribuindo para uma comunicação mais eficiente e para a qualidade de vida.

Ação

Durante a ação no Parque da Jaqueira, profissionais de fonoaudiologia estarão disponíveis para orientações, triagens e atividades educativas, reforçando a importância de reconhecer sinais de alerta, como rouquidão persistente, cansaço ao falar, falhas na voz ou pigarro constante — sintomas que podem indicar alterações vocais e devem ser investigados.

A campanha também chama atenção para o uso consciente da voz no dia a dia, especialmente entre profissionais que dependem diretamente dela, como professores, jornalistas, cantores e operadores de teleatendimento.

Além das ações presenciais, o CREFONO-4 disponibiliza materiais informativos para ampliar o alcance da campanha e incentivar a participação de instituições e profissionais em todo o estado, fortalecendo a rede de promoção da saúde vocal.

Campanha

A Campanha da Voz é uma das maiores ações de conscientização em saúde vocal do país, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e promoção de hábitos saudáveis relacionados ao uso da voz, impactando milhares de brasileiros todos os anos.



Com informações da assessoria

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