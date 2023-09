Parque da Jaqueira recebe ação gratuita de orientação sobre doenças reumáticas 

A- A+

Com o objetivo de conscientizar a população sobre as doenças reumáticas, seus sintomas e a importância do diagnóstico precoce, médicos reumatologistas da Sociedade de Reumatologia de Pernambuco realizarão uma ação gratuita e aberta a toda população no dia 17 de setembro.

A iniciativa, que é promovida em conjunto com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e associações de pacientes, acontecerá no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

No local, médicos e profissionais de saúde deverão orientar a população sobre a questão. Além disso, cartilhas informativas sobre as principais doenças reumáticas serão distribuídas gratuitamente.

Presidente da SBR, o reumatologista Marco Rocha Loures destaca a importância do diagnóstico e do tratamento nas fases iniciais das doenças reumatológicas.

De acordo com o profissional, muitas das doenças reumáticas são controladas com uma intervenção precoce, reduzindo os sintomas e diminuindo a progressão.

“Médicos de todas as sociedades regionais de reumatologia estarão mobilizados nesta data levando informações objetivas e atualizadas, pois dores nas articulações podem ser sintomas de doenças reumáticas, como artrite e osteoartrite/artrose, e devem ser investigadas, diagnosticadas e tratadas de forma adequada por um reumatologista”, afirmou Rocha Loures.

Para a presidente da Sociedade de Reumatologia de Pernambuco, Lilian David de Azevedo Valadares, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, menor o dano articular e melhor a qualidade de vida do paciente.

“Será uma grande oportunidade para esclarecer as principais dúvidas e orientar a população”, destacou a especialista.

Entre as doenças reumáticas mais frequentes no país, a osteoartrite ou artrose é a que se destaca, representando cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia.

Já a artrite reumatóide acomete cerca de dois milhões no Brasil. A doença afeta mais as mulheres na faixa dos 30 aos 55 anos, mas também atinge pessoas de todas as idades, inclusive crianças.

Entre os sintomas estão dor persistente e inchaço nas articulações, desgaste nas cartilagens e nos ossos e até incapacidade física.

